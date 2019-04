De la pluie en vue, mais du temps frais

D’autres précipitations s’abattront sur Montréal et les environs cette semaine, ce qui pourrait retarder la baisse du niveau des eaux espérée par les sinistrés.

« Malheureusement, ce n’est pas terminé », prévient la météorologue Catherine Vallières d’Environnement Canada, alors que trois épisodes de pluie pourraient tomber sur le sud du Québec d’ici vendredi.

Quelques millimètres de pluie sont attendus cette nuit. Puis, un système provenant du Colorado devrait survoler l’Outaouais, Montréal et les Laurentides mercredi, laissant de 10 à 20 mm de pluie.

Il sera accompagné de faibles vents, de 20 à 30 km/h, mais avec le niveau des eaux déjà très élevé, Mme Vallières craint des vagues qui pourraient causer des dégâts aux digues ou maisons à risque.

La meilleure nouvelle météorologique, c’est la température qui restera sous les normales. Le temps plus froid, et même en bas du point de congélation la nuit plus au nord, va limiter la fonte de la neige et des lacs qui sont encore gelés. Cela donnera un répit au débit de la rivière des Outaouais.

Les précipitations de la fin de semaine ont déjà laissé de 25 à 45 mm de pluie sur Montréal et les Laurentides, notamment.

Encore au moins deux jours

« Le niveau pourrait monter encore dans les 24 à 48 heures, a indiqué dimanche Sonia Paulus, mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Combien de temps [avant que le niveau de l’eau du lac Deux Montagnes diminue] ? Ça va dépendre du lac. Allons-y pour trois semaines à un mois. »

Pour sa part, la Commission de planification et de régularisation de la rivière des Outaouais, qui se déverse dans le lac Deux Montagnes, écrivait dimanche que « les niveaux d’eau devraient plafonner mardi et mercredi prochain pour ensuite demeurer plutôt stables selon les conditions météorologiques ».

L’organisme s’attend à ce que l’eau monte encore plus haut qu’en 2017 tout le long de la rivière.