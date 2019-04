Deux maisons jumelées sont la proie des flammes à Laval

LAVAL | Trois personnes ont dû être traitées pour inhalation de fumée, dimanche matin, après un incendie qui a ravagé deux maisons jumelées à Laval.

À 10 h 16, un voisin a alerté les autorités après avoir constaté que de la fumée noire s'élevait de la maison voisine sur la rue Mélisande.

COURTOISIE POMPIERS DE LAVAL

À leur arrivée, à peine quatre minutes plus tard, les pompiers faisaient face à un embrasement généralisé et premier et au deuxième étage de la première demeure. Le feu s'est ensuite propagé à la maison attenante, endommageant lourdement le toit et le deuxième étage, a relaté Patrick Ferland, chef aux opérations pour le Service de sécurité incendie de Laval.

Les secours ont d'abord craint qu'il puisse y avoir quelqu'un de coincé à l'intérieur de la résidence, mais le propriétaire des lieux a rassuré les pompiers. Les paramédics d'Urgences-santé ont cependant dû traiter trois personnes pour inhalation de fumée.

Le bâtiment est une perte totale. Deux familles ont dû être prises en charge par la Croix-Rouge.

Une quarantaine de pompiers ont été déployés pour combattre le brasier, qui était pratiquement maîtrisé vers midi.

La cause de l'incendie demeurait à être déterminée. Une enquête a été ouverte.