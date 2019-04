Du nouveau du côté des pâtes alimentaires

Le rayon des pâtes alimentaires se diversifie plus que jamais. Constituées de grains anciens, de légumineuses ou de légumes, les pâtes alimentaires retrouvent une place de choix dans notre alimentation. Le vent de renouveau dans ce département réconcilie plusieurs personnes qui accusaient les pâtes d’être associées au gain de poids. Cap sur les nouveautés !

Les pâtes à base de grains anciens

Plusieurs pâtes à base d’épeautre, de kamut, d’amarante ou encore de quinoa ont vu le jour au cours des dernières années. Elles répondent aux demandes des consommateurs d’inclure d’autres céréales que le blé dans leur alimentation.

Huit variétés ont été analysées, elles apportent, par portion de 85 g :

De 265 à 320 calories

De 0,3 à 3,5 g de lipides

De 54 à 69 g de glucides

De 1 à 9 g de fibres

De 7 à 13 g de protéines

De 5 à 35 % VQ en fer

Avec 54 g de glucides, 11 à 12 g de protéines et 8 g de fibres, les pâtes Felicetti au kamut ou à l’épeautre comptent parmi nos meilleurs choix. Les pâtes GoGo Quinoa au riz et quinoa ainsi que leurs pâtes au riz et amarante sont les plus riches en glucides (68 à 69 g) et les plus faibles en fibres (1 g). Elles sont adéquates pour les sportifs qui ont des besoins en glucides élevés.

Par comparaison, les pâtes de blé régulières apportent, pour la même portion, en moyenne 300 calories, 1,5 g de lipides, 63 g de glucides, 5 g de fibres et 11 g de protéines et 20 % VQ en fer. Celles au blé entier apportent 8 g de fibres.

Peu importe le grain céréalier choisi, optez de préférence pour les grains entiers.

Les pâtes avec légumes

Les pâtes qui affichent une belle couleur verte ou rouge sont enrichies en poudre de légumes. Selon leur base (quinoa ou blé), elles afficheront plus ou moins de fibres alimentaires. Malgré leurs jolies couleurs, elles ne contiennent pas plus de vitamines C et A que les pâtes régulières.

Les pâtes alimentaires s’intègrent parfaitement dans un menu santé, celles à base de grains entiers (anciens grains ou blé entier) et les pâtes de légumineuses sont particulièrement intéressantes. Les personnes diabétiques et celles qui surveillent leur apport calorique apprécieront les pâtes à base de konjac ou d’igname. On nappera le tout de sauce tomate (plutôt que de sauce à base de crème). On surveille aussi la portion, question de limiter l’apport en glucides. L’équivalent de 250 ml à 500 ml (1-2 tasses) de pâtes cuites suffit largement pour un repas.

Les pâtes de légumineuses

Les pâtes à base de lentilles, pois chiches, haricots noirs sont en vogue. On les adore parce que leur teneur en protéines est vraiment intéressante si bien qu’il suffit d’ajouter une sauce tomate pour en faire un repas complet. Elles permettent d’incorporer facilement plus de protéines végétales dans nos menus.

Quinze variétés ont été analysées, elles apportent, par portion de 85 g :

De 281 à 323 calories

De 1,5 à 6,0 g de lipides

De 31 à 57 g de glucides

De 5 à 26 g de fibres

De 13 à 37 g de protéines

De 23 à 77 % de VQ en fer

De 3 à 22 % VQ en calcium

Deux marques se distinguent par la faiblesse de leur apport en glucides (de 31 à 36 g) : Explore Cuisine avec leurs pâtes aux haricots noirs et à l’edamame ainsi que Zeroodle avec celles aux haricots mungo, aux haricots noirs et au soya. Ces mêmes choix sont les plus protéinés (36-37 g) et riches en fibres (17-26 g). Elles sont aussi d’excellentes sources de fer et de calcium.

Avec 43-44 g de glucides et 17-20 g de protéines, les pâtes de pois chiches, petit pois et lentilles Bioitalia défendent aussi très bien leur place.

Les pâtes à base konjac et igname

Les pâtes hypocaloriques à base de konjac ou igname sont prisées des personnes qui suivent un régime amaigrissant.

Les pâtes NuPasta (Spaghetti, Fettuccine, Cheveux d’ange) notamment n’apportent que 25 calories par portion de 210 grammes tout en étant une excellente source de fibres (6 g). Elles sont dépourvues de gluten ce qui convient aux personnes souffrant de maladie cœliaque ou d’hypersensibilité au gluten. Précuites, elles se réchauffent en 1 minute. Le Konjac est largement cultivé et consommé en Asie, mais encore peu connu ici.

Les pâtes House Foods à l’igname sont dépourvues de calories et celles au tofu apportent 15 calories par portion de 113 grammes. Ces pâtes apportent moins de 3 g de glucides par portion et moins de 2 g de fibres. L’igname est un tubercule que l’on consomme surtout en Afrique et en Océanie.

