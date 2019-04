Inondations: des bénévoles sikhs de Toronto à la rescousse des sinistrés

Alors que la fatigue se fait sentir dans l’ouest de Montréal, plus d’une quarantaine de bénévoles sikhs, dont la plupart viennent de Toronto, sont débarqués en renfort dans Pierrefonds-Roxboro pour remplir des sacs de sable en urgence durant tout le week-end.

«Je suis venu juste pour ça de Toronto. J’ai étudié à Montréal et je veux maintenant porter secours à la ville. On est tous des humains unis dans le monde et on est là pour se soutenir. C’est important pour notre groupe d’aider en situation de crise», a affirmé Pab Singh Dhaliwal, bénévole pour Khalsa Aid International.

L’organisme sans but lucratif dont il fait partie a pour mission de dépêcher des équipes à l’international pour venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. Ses membres sont, pour la plupart, tous des pratiquants de la religion sikhe.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Nombreux sont les internautes qui ont partagé des messages de gratitude ce week-end envers Khalsa Aid pour avoir aidé la communauté de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en remplissant des sacs de sable, en construisant des digues ou en portant secours à des animaux pris au piège dans certaines résidences.

Photo Agence QMI, Francis Pilon

«Ils sont arrivés à 3 h du matin samedi et ils n’ont jamais arrêté. Sans eux, je pense que beaucoup plus de personnes seraient victimes des crues dans le quartier, dont moi. On est fatigués, ça fait une semaine que ça dure, mais on a eu un vent de fraicheur avec leur aide», a témoigné une sinistrée de l’ouest de Montréal, Melany Masri.

Récemment arrivé au Canada

L’organisme Khalsa Aid International, qui a été fondé au Royaume-Uni, n’était pas encore présent au Canada durant les inondations qui ont touché le Québec en 2017.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Nous sommes au Canada depuis moins de deux ans, mais on existe à l’international depuis plus de 20 ans. On a des bureaux dans toutes les grandes villes du Canada, comme Vancouver ou Toronto. Notre but est vraiment d’apporter de l’aide humanitaire durant des crises comme une guerre, un tremblement de terre ou des inondations», a indiqué au «24 Heures» le représentant de Khalsa Aid en Ontario, Gurcharan Singh.

Photo Agence QMI, Francis Pilon

«Nous avons beaucoup de travail à faire ces jours-ci. Nous avons des équipes qui viennent en aide à Ottawa et à Montréal pour les inondations. L’organisation est basée sur un principe de la religion sikh: considérer toute la race humaine comme en étant une seule et unique», a-t-il ajouté.