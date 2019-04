Inondations: six écoles fermées sur la Rive-Nord

Les inondations qui frappent Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet et Saint-Joseph-du-Lac forceront la fermeture de six écoles lundi, en plus de perturber le transport scolaire.

Les écoles primaires des Grands Vents, des Lucioles, Horizon-sur-le-Lac et l'école secondaire Liberté-Jeunesse, toutes situées à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, seront fermées lundi «pour des raisons de sécurité, d’hygiène et à la demande des responsables de la sécurité publique», a fait savoir la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles par communiqué, dimanche.

De plus, les écoles primaires des Perséides, à Pointe-Calumet, et du Grand-Pommier, à Saint-Joseph-du-Lac, demeureront aussi fermées.

D'autres écoles pourraient s'ajouter, a précisé la commission scolaire, alors que les autorités suivaient de près l'évolution des secteurs inondés et l'étanchéité des digues installées dans ces municipalités, dimanche.

Par ailleurs, le transport scolaire ne pourra évidemment pas se rendre en terrain inondé ou à risque. Ainsi, aucun autobus jaune ne circulera à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et à Pointe-Calumet lundi, et ce, peu importe si l'école que fréquente les enfants est ouverte ou fermée.

Le transport scolaire a aussi été annulé pour les secteurs situés au sud du chemin d'Oka, à Deux-Montagnes, et de l'autoroute 640, à Saint-Joseph-du-Lac.