La recette d’un coach gagnant

ROUYN-NORANDA | Le 13 mars 2012, la carrière de Mario Pouliot encaissait un dur coup. Il était congédié de son poste à la barre du Drakkar de Baie-Comeau. Un grand pas vers l’arrière, mais un tremplin vers le futur. Six ans plus tard, il soulevait la coupe du Président et, deux semaines plus tard, la coupe Memorial avec le Titan d’Acadie-Bathurst.

Entre ces deux moments marquants, l’entraîneur-chef a effectué un virage à 180 degrés à l’aube de la cinquantaine à coups de sacrifices, loin de sa famille. Il a réfléchi. Il a changé de mentalité. Il a appliqué de nouvelles méthodes. Mais surtout, il s’est assoupli. Il a su faire des compromis sans oublier ses principes. Une main de fer dans un gant de velours.

« La meilleure chose qui me soit arrivée, c’est ce congédiement. Quand on se fait montrer la porte, c’est le résultat. C’était peut-être la signification que je n’étais pas assez bon ou aussi bon que je le pensais, philosophe Pouliot dans une généreuse entrevue livrée au Journal de Montréal à Rouyn-Noranda en fin de saison.

« Il fallait que je regarde la vérité en pleine face, ajoute-t-il sans détour. Ce n’était pas que la faute des joueurs. J’avais des points à améliorer. Il fallait analyser ce que j’avais fait de bien et de mal. Je devais ensuite prendre les moyens pour revenir plus fort. »

Ce coup de semonce était l’élément déclencheur de la suite de sa carrière. Le tremplin vers sa conquête des coupes du Président et Memorial. Des exploits qui lui ont permis de revenir en Abitibi par la grande porte à l’été 2018 en dirigeant une meute affamée. Les Huskies sont en route vers le second championnat de leur histoire.

Intransigeance

Photo d'archives, Didier Debusschère Dans ce panier de crabes à Baie-Comeau en 2012, Pouliot était reconnu comme un homme de hockey exigeant et intransigeant. Il avait le mandat de redresser la crédibilité et l’identité de l’organisation. Il avait poussé la note. Le tapis lui avait glissé sous les pieds à 10 jours des séries éliminatoires alors qu’il restait trois matchs au calendrier. Le directeur général de l’équipe et grand ami chez qui il habitait, Steve Ahern, lui avait montré la porte.

« Toute vérité n’est pas toujours bonne à dire, mais à l’époque, je dirigeais à ma façon. J’étais très exigeant, comme je l’étais envers moi. Je forçais les joueurs à arriver aux résultats. J’avais connu du succès avec cette méthode », explique celui qui ne faisait pas l’unanimité par son autorité. Le compromis n’existait pas, c’était la ligne dure.

« Après ce renvoi, je me suis raffiné, précise-t-il, sans toutefois piler sur certains principes. C’est important avec la nouvelle génération. Les gars doivent sentir un bon lien de confiance et un respect. La communication est primordiale. Ils doivent savoir ce que j’attends d’eux.

« Maintenant, je les accompagne. Le succès passe par le travail d’équipe entre les joueurs et les entraîneurs. Il faut présenter les bonnes options, les choisir ensemble pour avancer jusqu’au bout. »

Changement de cap

De 2012 à 2014, moment de son purgatoire aux côtés d’André Tourigny et Gilles Bouchard derrière le banc des Huskies, le nom de Mario Pouliot était accompagné de petits drapeaux rouges dans le milieu du hockey junior.

En mai 2014, avant de l’engager à Bathurst dans une mission semblable à celle qu’on lui avait confiée à Baie-Comeau, le directeur général Sylvain Couturier s’était assuré qu’il avait appris de ses leçons.

Lors de l’entrevue d’embauche, il ne l’avait pas questionné sur ses connaissances techniques, mais plutôt sur ses capacités sociales à diriger une bande de jeunes âgés de 16 à 20 ans.

« J’avais senti dès le début que Mario s’était adapté. Il avait hâte de diriger et de revenir en force, raconte Couturier qui lui avait donné le mandat de redresser le Titan en suivant un plan bien précis.

Il devait instaurer une éthique de travail, ramener le sentiment d’appartenance dans le plus petit marché de la LCH et faire progresser l’équipe chaque saison.

« Il n’avait pas changé certaines de ses qualités, car il était toujours aussi organisé, se rappelle-t-il. C’est sa qualité première. Les joueurs comprenaient et savaient ce qu’il exigeait. Ils appréciaient. Mario était plus souple, mais il savait rester ferme. Il a remis l’équipe sur les rails. »

Objectif ultime

Tout au bas de sa liste, Pouliot et le Titan devaient atteindre un objectif essentiel : gagner le dernier match de l’année.

Mission accomplie.

Photo courtoisie, Marissa Baecker Après avoir procuré une deuxième coupe du Président de l’histoire aux partisans de Bathurst, l’équipe a gravé son nom sur la coupe Memorial dans l’édition du centenaire à Regina.

En soulevant le précieux trophée à bout de bras, Pouliot réalisait un rêve qu’il peinait à imaginer quelques années plus tôt. « Ça prenait un club. Ce que je n’avais pas, réagit-il à la blague. Les portes doivent être ouvertes. Tout le processus et les transactions doivent tomber en place. C’est une question de timing. Le destin, j’y crois. Mais j’ai toujours cru qu’il fallait travailler pour le suivre. »

Il pouvait ainsi dire mission accomplie. Il avait effectué la traversée du désert. Ses sacrifices et sa transformation étaient récompensés dans un travail commun avec ses adjoints, ses joueurs, mais aussi sa famille.

« Tu l’as fait papa. Tu as réussi. Tu as gagné », répétaient avec fierté ses filles Janika et Laurie dans une touchante étreinte sur la patinoire à Regina. C’était la cerise sur le sundae d’une saison incroyable. En quatre ans, il avait amené ce club gisant dans les bas-fonds de la LHJMQ à la consécration ultime au pays. Un travail titanesque.

Depuis, les gens ne voient plus Mario Pouliot du même œil avec ses deux bagues. L’homme est resté humble et n’oubliera jamais le chemin parcouru vers le sommet.