Le deuxième trio des Stars est en feu

C’est surtout grâce à leur deuxième trio que les Stars reviendront à Dallas lundi avec une égalité de 1-1 dans leur série de deuxième tour contre les Blues de Saint-Louis.

L’unité composée de Mats Zuccarello, Roope Hintz et Jason Dickinson a amassé sept points, dont deux buts, dans une victoire de 4 à 2, samedi à Saint-Louis.

Hintz a été le meilleur du groupe avec deux filets et une mention d’aide tandis que Zuccarello et Dickinson ont obtenu deux passes décisives.

En huit parties depuis le début des éliminatoires, Hintz a amassé quatre buts et trois aides, ce qui lui donne le deuxième rang des pointeurs des Stars, derrière Jamie Benn (huit points).

Zuccarello et Dickinson ont pour leur part récolté six et quatre points respectivement.

«Ils sont excellents depuis le début des séries», a affirmé le gardien Ben Bishop au site de la Ligue nationale de hockey [LNH]. «[Samedi], ils se sont levés et nous ont donné de gros buts. C’était important de prendre rapidement l’avance. Nous avons ensuite fait un bon travail pour la protéger.»

«Nous devons continuer sur notre lancée», a quant à lui indiqué Hintz. «Nous devons envoyer la rondelle en fond de territoire dès le début et nous servir de notre vitesse.»

Débuts impressionnants

Hintz (22 ans) et Dickinson (23 ans) participent aux séries de la LNH pour la première fois de leur jeune carrière. Ils ont toutefois un peu d’expérience dans les éliminatoires, eux qui ont aidé les Stars du Texas à atteindre la grande finale dans la Ligue américaine la saison dernière.

«Cela a eu un impact important sur leur façon de jouer», a dit l’entraîneur-chef des Stars, le Montréalais Jim Montgomery. «Ils sont confiants. Ils jouent de façon intense et ils réussissent des jeux grâce à leur vitesse et à leur volonté.»

«Tu dois profiter de chacun de ces moments», a dit Dickinson sur ses débuts en séries. «Il y a beaucoup de joueurs dans cette ligue qui n’ont pas souvent cette chance. Tu veux en retirer le plus de choses possibles quand tu es jeune, car tu ne sais pas quand tu vas à nouveau te qualifier.»

Zuccarello encensé

Zuccarello continue de donner raison aux Stars d’avoir fait son acquisition un peu avant la date limite des transactions. Même s’il a été victime d’une fracture au bras peu après l’échange, l’attaquant de 31 ans brille en séries.

«Il joue tellement bien avec nous», a dit Dickinson. «À cause de lui, c’est beaucoup plus facile de créer de l’espace. De plus, tu sais qu’il va être capable de te repérer sur la glace.»

Les Stars et les Blues disputeront le troisième match de leur série lundi, à Dallas.