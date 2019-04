Le français parlé au Québec

J’ai lu avec grand intérêt l’échange de lettres concernant l’usage du français dans votre courrier, et ça m’a rendue tellement reconnaissante d’avoir eu une maman enseignante qui « veillait au grain » afin que nous sachions, nous ses enfants, parler et écrire notre français correctement. C’est sûrement ce qui m’a motivée à insister pour que nos enfants parlent le français à la maison, du moins tant que nous n’avions pas des invités anglophones, alors que nous vivions aux États-Unis.

Votre mention du fait de « switcher » à l’anglais devenu commun dans la population m’a fait sourire, voire rosir, car il m’arrivait souvent de le faire en revenant vivre au Québec après avoir vécu presque 20 ans aux États-Unis, surtout après un petit verre de vin. Mais heureusement, je suis plus disciplinée aujourd’hui.

D’ailleurs, je suis souvent choquée de constater à quel point le français s’est détérioré chez nous quand j’entends les gens s’exprimer lorsqu’ils sont interrogés à la télé et quand ils écrivent sur les réseaux sociaux. Je l’étais même les premières fois quand j’entendais les gens dire « bon matin » au lieu de « bonjour ». Mais je m’y suis habituée avec le temps. Probablement que le fait d’avoir travaillé pour conserver mon français à l’étranger me donne un plus fort sentiment d’appartenance et de protectionnisme.

C.P.

Je trouve votre commentaire très pertinent en même temps que triste. Ainsi faudrait-il avoir à s’exiler pour comprendre l’importance de préserver notre langue, alors que le seul fait de la savoir en grand danger, vu notre situation géographique, devrait nous conscientiser sur sa vulnérabilité.