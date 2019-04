Les Blues ont besoin de leur avantage numérique

S’ils veulent reprendre les devants dans leur série de deuxième tour contre les Stars de Dallas, les Blues de St. Louis devront tenter de résoudre l’énigme que pose le désavantage numérique de leurs adversaires.

Depuis le début des séries, les Blues ont été les premiers à faire mouche en supériorité numérique contre les Stars, qui avaient blanchi les Predators de Nashville en 15 occasions au premier tour.

Il faut toutefois rappeler que les Predators ont affiché le pire rendement de la Ligue nationale de hockey avec un homme en plus en saison régulière, leur taux d’efficacité étant de 12,9%.

Un filet en supériorité numérique a été inscrit par Vladimir Tarasenko dans le premier duel de la série, remporté 3 à 2 par les Blues.

L’histoire a été bien différente samedi, alors que les Blues ont été tenus en échec lors de cinq avantages numériques. Ils ont perdu le match 4 à 2.

«Notre attaque à cinq aurait pu nous aider, a admis l’entraîneur-chef Craig Berube au quotidien St. Louis Post-Dispatch. Ç’aurait pu faire la différence dans le match.»

«[Les Stars] ont fait un excellent travail pour nous déranger quand nous lancions notre attaque, a-t-il ajouté. Nous avons aussi perdu quelques mises en jeu, ce qui nous a fait perdre du momentum. Nous n’avons pas créé assez d’occasions de marquer.»

Efficace

Les Blues se sont assez bien débrouillés en avantage numérique à leurs huit premiers matchs éliminatoires, capitalisant sur 23,1% de leurs chances.

Ils devront toutefois être au meilleur de leur forme en pareille circonstance dès le duel numéro trois, qui aura lieu lundi, à Dallas.

«Ils [les Stars] mettent beaucoup de pression et c’est efficace, a dit le défenseur des Blues Colton Parayko. Nous devons réussir à les dépasser et à bien nous installer dans leur zone. C’est évidemment plus facile à dire qu’à faire.»

«Ils commençaient à être fatigués vers la fin du match [de samedi], a poursuivi l’attaquant Jaden Schwartz. Nous avons raté quelques occasions, et quelques-uns de nos lancers ont été bloqués. [...] Notre avantage numérique nous a donné beaucoup de momentum [en séries]. Nous devons croire que nous pouvons marquer quand nous en obtenons un.»