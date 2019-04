LNH: huit candidats pour le trophée Conn-Smythe

Après une ronde et quelques joutes au deuxième tour des séries de la Ligue nationale de hockey (LNH), plusieurs joueurs peuvent déjà espérer être le récipiendaire du trophée Conn-Smythe, remis au joueur ayant été le plus utile pendant les séries éliminatoires.

Ces huit athlètes devront cependant maintenir la cadence et souhaiter que leur équipe remporte les grands honneurs.

Jaden Schwartz – Blues de St. Louis

AFP

Depuis le début de la danse printanière, Jaden Schwartz est le moteur offensif des Blues. Il a déjà amassé six points, dont cinq buts, en huit parties. Le natif de la Saskatchewan a ainsi marqué plus de 28% des filets de sa formation. Il a également inscrit deux buts gagnants.

Mikko Rantanen – Avalanche du Colorado

Photo AFP

Avant les affrontements de dimanche, Mikko Rantanen était le meilleur pointeur de l’Avalanche avec un total de 10 points, et ce, en seulement six joutes. Il a amassé cinq buts et autant de mentions d’aide. Tout comme Schwartz chez les Blues, l’ailier droit de 22 ans a fourni deux filets vainqueurs.

Brad Marchand – Bruins de Boston

Photo AFP

La petite peste des Bruins est à son meilleur lorsque les enjeux sont importants et il le démontre encore une fois en 2018-2019. Brad Marchand a quatre réussites et cinq passes décisives en neuf rencontres depuis le début des séries. Ses statistiques le positionnent au premier rang des pointeurs de son club.

Ben Bishop – Stars de Dallas

Photo AFP

Chez les Stars, la vedette incontestée se nomme Ben Bishop. En huit matchs, le gardien de 32 ans a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,05 et un taux d’efficacité de ,938.

Robin Lehner – Islanders de New York

Photo AFP

Si vous croyez que les statistiques de Bishop sont impressionnantes, il n’en est rien comparativement à celles de Lehner. Le portier des Insulaires est tout simplement en feu. En moyenne, il a permis 1,36 but à ses adversaires par matchs et il a maintenu un taux d’efficacité de ,958.

Jaccob Slavin – Hurricanes de la Caroline

Photo d'archives, AFP

Dans la formation des Hurricanes, un seul joueur a plus d’un point par partie depuis le début des séries. Il s’agit du défenseur Jaccob Slavin, qui a amassé neuf mentions d’aide en huit matchs. S’il n’a toujours pas touché le fond du filet, ça ne devrait pas tarder, lui qui a déjà tiré 16 fois en direction des gardiens adverses.

Artemi Panarin – Blue Jackets de Columbus

Photo d'archives, AFP

Artemi Panarin est le meilleur pointeur des Blue Jackets et il sait se lever lors des moments clés d’une série. Le Russe a engrangé quatre buts et cinq mentions d’assistance en six rencontres. Il a d’ailleurs été particulièrement efficace en avantage numérique, récoltant quatre de ses points dans cette situation.

Logan Couture – Sharks de San Jose

Photo AFP

Le choix a été plus complexe chez les Sharks. Logan Couture et Erik Karlsson sont les deux meilleurs pointeurs de cette formation avec neuf points chacun. Ce qui favorise Couture est son différentiel de +1, comparativement à celui de -3 de son coéquipier.