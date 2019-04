Maintenant pire qu’en 2017

Le bilan provisoire des crues printanières s’est gravement alourdi avec la catastrophe de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Si les inondations de 2017 avaient grandement affecté la province, celles de cette année sont pires. Il y a deux ans, 5 371 résidences ont été inondées et 4 066 personnes ont dû être évacuées. Dimanche, on annonçait qu’il y avait 6424 maisons sous les eaux et que 9522 personnes avaient dû être secourues. La situation n’est pas près de s’améliorer, avec des précipitations prévues mercredi pour plusieurs régions touchées.

Outaouais

Maisons inondées: 1083

Maisons isolées: 399

Personnes évacuées: 1739

Laurentides

Maisons inondées: 3976

Maisons isolées: 1092

Personnes évacuées: 6956

Lanaudière

Maisons inondées: 261

Maisons isolées: 361

Personnes évacuées: 24

Mauricie

Maisons inondées: 501

Maisons isolées: 606

Personnes évacuées: 14

Montérégie

Maisons inondées: 110

Maisons isolées: 138

Personnes évacuées: 577

Centre-du-Québec

Maisons inondées: 115

Maisons isolées: 144

Personnes évacuées: 0

Chaudière-Appalaches

Maisons inondées: 101

Maisons isolées: 0

Personnes évacuées: 23

Estrie

Maisons inondées: 52

Maisons isolées: 1

Personnes évacuées: 33

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Maisons inondées: 2500

Maisons isolées: 0

Personnes évacuées: 6000

Laval

Maisons inondées: 86

Maisons isolées: 580

Personnes évacuées: 95

Montréal

Maisons inondées: 94

Maisons isolées: 49

Personnes évacuées: 55

Total Québec