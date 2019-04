Minecraft: un homme passe 24 heures consécutives dans la version VR du jeu

Sans même l’ombre d’une commandite de Gravol, un joueur de Minecraft a tenté, et réussi, à passer 24 heures consécutives branché à la version VR du jeu en mars dernier, pour l’amour de la «science».

Si la première question qui vous vient en tête est «Pourquoi?», sachez que vous n’êtes pas seul!

Dans une vidéo partagée sur la chaîne Disrupt, le youtubeur, Apollow, explique qu’il voulait tout simplement constater l’effet d’une journée entière de réalité virtuelle sur son corps et ainsi voir à quel point il pouvait se couper du monde qui l’entourait.

Pour se faire, l’Américain a choisi de se plonger dans la version VR de Minecraft, le titre permettant d’effectuer un éventail de tâches et d’actions diversifiées (plutôt idéal quand on a 24 heures à passer au sein d’un seul et même jeu).

Comme le rapporte Kotaku, le joueur aura donc passé au total l’équivalent de 72 jours dans l’univers du Minecraft, le cycle de jour et de nuit du titre étant (légèrement) plus rapide que le nôtre.

Sinon, comment s’est passée «l’expérience» pour Apollow?

Somme toute plutôt bien, explique-t-il dans la vidéo d’une douzaine de minutes qui résume son aventure, précisant que les 24 heures avaient passé extrêmement vite.

Après avoir éprouvé un peu de difficulté avec les contrôles du jeu au départ, le youtubeur raconte être parvenu à se construire une première maison, avant de se dévouer à la quête principale du jeu.

Il a finalement battu le boss final peu de temps avant la fin de la séance.

Pendant son marathon, Apollow s’est tout de même permis trois petites pauses sommeil, mais en gardant néanmoins son casque VR et ses écouteurs sur la tête.

Seul petit bémol: le poulailler construit à proximité de sa maison dans Minecraft qui a légèrement troublé ses «nuits»... Assez cocasse!

Et la nausée provoquée par la réalité virtuelle dans tout ça?

Pas un problème selon l’explorateur du VR, à part quelques balades en bateau un peu plus rocambolesques.

Bref, une épreuve réussie pour l’Américain!

Alors, ça vous donne envie de passer votre prochain week-end au complet dans l’un de vos jeux VR favoris?

De notre côté, on va possiblement passer notre tour...