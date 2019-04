Paperasse maudite

Il y a des enjeux dans la vie qui nous font douter de notre compétence d’adulte. Puis, on en parle et on se rend compte qu’on n’est pas tout seul. Ça fait du bien.

Moi, c’est mon incurable propension à me laisser submerger par la paperasse qui s’accumule dans ma maison.

Ça rentre...

Les factures d’Hydro, de télécommunication... les comptes de carte de crédit, les relevés de différents acabits...

Tu t’abonnes pour recevoir la facture en ligne. La première chose dont tu te rends compte, c’est que tu la retrouves encore dans le courrier, en plus de l’avoir par courriel.

Les coupons-caisse pour les garanties, prolongées ou pas... les circulaires, le Publisac, les envois du député fédéral...

Ça continue de rentrer. Tu fais des piles pour ranger ça. Tu te dis que tu passeras à travers quand ça adonnera.

Puis, tu cherches des endroits pour ranger tes piles. Ça continue !

Les billets de stationnement... pour les étourdis ! Les reçus pour les comptes de dépenses... les T4, les factures de pharmacie, de lunetier ou de physio, puis les reçus de charité pour le rapport d’impôt...

Ça n’arrête jamais !

Du papier, du papier...

Je n’oublierai jamais ce moment, quand je m’occupais de la succession de mon père et que le notaire m’a tendu une grosse liasse de documents, sans doute très importants, en me disant d’un air grave : « Là, tu vas chez Bureau en gros, tu t’achètes un classeur pis tu mets ça là-dedans. »

Moi, posséder un classeur ? J’aurais clairement préféré m’acheter une nouvelle PlayStation...

Cinq ans plus tard, mon classeur déborde depuis longtemps.

La vie est ainsi faite, il y a encore du papier. Du papier qu’on reçoit, qu’il faut lire, classer, puis conserver. Parfois pendant un an, d’autres fois pendant trois ou sept ans, ou même pour toute la vie.

Dites donc, l’ère du zéro déchet, c’est pour quand dans ma boîte aux lettres ?