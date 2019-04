Paranatation: Aurélie Rivard obtient une troisième médaille à Glasgow

Aurélie Rivard a terminé les Séries mondiales de paranatation de Glasgow en beauté, dimanche, en Écosse. La Canadienne a remporté la médaille de bronze au 50 m style libre et est montée sur un podium pour une troisième fois cette semaine.

Après les essais, Rivard occupait le deuxième rang du classement grâce à un temps de 28,48 s et une récolte de 887 points. Seule la Britannique, Alice Tai, a su faire mieux avec un total de 1007 points.

En finale, la Québécoise a arrêté le chronomètre à 28,20 s et a cumulé 914 points, tandis que Tai a enregistré un temps de 29,43 s, bon pour 1030 points. L’Italienne Carlotta Gilli (27,36 s et 926 points) a terminé deuxième et a reçu la médaille d’argent.

Plus tôt cette semaine, Aurélie Rivard a gagné l’argent au 100 m style libre et au 400 m style libre. La nageuse a aussi été du 100 m dos, où elle a fini septième. «On ne sait jamais ce qui va arriver aux compétitions avec un pointage, mais j’espérais ramener le plus de médailles possible», a-t-elle fait savoir.

Pour ce qui est des temps qu’elle a obtenus tout au long des Séries mondiales de Glasgow, Rivard a constaté une belle progression. «Je suis contente d’avoir nagé plus vite qu’aux essais canadiens de Toronto. Je vais maintenant me baser sur cette performance pour travailler mes départs et mes fins de courses», a indiqué l’athlète de 22 ans, qui reprendra l’action le 6 juin, à Berlin.

De son côté, Justine Morrier a pris part à l’épreuve du 100 m papillon. L’athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu a été la 12e plus rapide aux essais, ce qui lui a permis d’accéder à la finale. Morrier a également conclu cette ultime course au 12e rang.