Photos souvenirs: James Hyndman

Un rôle marquant

Photo d’archives

Dans la série Rumeurs, diffusée dès 2002 à Radio-Canada, James Hyndman interprétait le rôle de Benoît Dumais, aux côtés de Lynda­­­ Johnson. Un an plus tard, il recevait le Prix Gémeaux du meilleur acteur téléroman/comédie et il fut par la suite à plusieurs reprises en nomination pour ce même rôle.