Publication Facebook inappropriée: Ferrandez se fait taper sur les doigts

Le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, s’est fait réprimander dimanche par la mairesse et l'opposition pour un statut Facebook injurieux, qu’il avait publié puis rapidement retiré la veille.

«On s’est parlé, il s’est excusé. Ce n’était pas le bon moment [pour faire un tel commentaire]», a mentionné la mairesse Valérie Plante à propos de la sortie de l'élu de Projet Montréal.

Le statut, en lien avec les inondations, s’ouvrait par la phrase «Fuck you, nous autres». Dans la publication, le maire Ferrandez traitait les citoyens et les élus «d’enfants-rois», ajoutant qu'«on sait tout ce qu’il faut faire et qu’il ne faut pas faire» (par exemple, il ne faut pas construire en terrains inondables). «Nous méritons amplement tous les malheurs qui nous arrivent», pouvait-on lire.

«L’anxiété et la frustration qu’on ressent tous à un certain niveau, l’impuissance, le que peut-on faire, je crois que c’est dans cette optique-là qu’il écrivait», a nuancé la mairesse Plante. «[Mais] je n’excuse pas ce qu’il a dit. Il s’est excusé, il a retiré la publication parce que ce n’était pas le bon commentaire à faire à ce moment.»

Le chef de l’opposition Lionel Perez a abondé dans le même sens. «Tout le monde a droit à son opinion, mais comme élu, M. Ferrandez doit être plus prudent», a-t-il dit.

«Malheureusement, je crois que c’est une autre démonstration de faux pas de cet élu.»