Qu’est-ce que le vrai bonheur?

Difficile d’écrire sur le bonheur quand un si grand nombre de nos compatriotes luttent contre la crue des eaux printanière. Ces sinistrés démontrent un réel courage dans l’adversité. Réjouissons-nous, l’entraide est au rendez-vous.

Certains vont perdre leur maison. D’autres se résigneront à partir, même si l’offre du gouvernement ne couvrira qu’une partie des coûts. Beaucoup refuseront de quitter leur petit paradis : tout un test pour un nouveau gouvernement.

À ce jour, François Legault a été remarquable d’authenticité et d’empathie. Il ne joue pas. Il m’impressionne dans ses habits neufs de premier ministre qu’il porte avec aisance.

De plus, il a osé dire ce que tout le monde pensait tout bas : l’État ne va pas dédommager ad vitam aeternam les propriétaires qui insistent pour s’installer en zone inondable.

Pour être heureux, il ne faut pas écouter que ceux qui nous disent ce que nous voulons entendre.

Sondage émotionnel

Selon l’étude The 2019 Global Emotions Report de la firme de recherche Gallup menée auprès de 151 000 personnes dans 140 pays sur une période de deux ans, les Canadiens, 15e au monde, sont équilibrés et heureux.

Seulement 15 % des Canadiens auraient été en colère la veille, 21 % ont vécu de la tristesse et 42 % de l’anxiété, mais, oh ! bonheur, 84 % disaient avoir ressenti du plaisir.

Les questions du sondage sur l’état émotif du monde, lesquelles sont divisées entre « expériences positives » et « expériences négatives » visent la compréhension des émotions : « Étiez-vous bien reposé hier ? Avez-vous été traité avec respect toute la journée ? Avez-vous souri ou ri ? Avez-vous ressenti du stress, de la tristesse, de l’inquiétude, des maux physiques ? Avez-vous appris quelque chose de nouveau ? D’intéressant ? »

Pendant ce temps, une bonne partie des terriens s’estiment de plus en plus colériques, stressés et anxieux, car l’analyse croisée des réponses « positives » et « négatives » donne la couleur du temps émotionnel à l’échelle mondiale, soit le gris foncé pour un tiers de l’humanité.

Aimer la vie

Cette année encore, neuf pays d’Amérique latine sur dix connaissent le taux le plus élevé d’expériences émotives positives, le Paraguay arrivant bon premier, suivi du Panama, du Guatemala, du Mexique et du Salvador.

Le Guatemala, qui est 119e au monde pour son PIB, arrive en deuxième place pour le bonheur. Le Tchad, pays d’Afrique centrale où deux enfants sur cinq souffrent de malnutrition, remporte la palme du pays le plus négatif. Par contre, les Américains vivent plus de stress que les Tchadiens, malgré l’écart de richesse.

Classe mondiale

À l’échelle globale, 71 % des répondants au sondage Gallup disent ressentir de la joie, 72 % dorment bien, 74 % rient et sourient beaucoup et 87 % disent être traités avec respect. Par contre, seulement 49 % de la population mondiale rapportent avoir fait quelque chose d’intéressant ou appris quelque chose de nouveau le jour avant le sondage. Le monde s’emmerderait-il ?

Le bonheur et les émotions, c’est comme le sexe : ça se passe entre les deux oreilles. Pas dans le compte de banque ni dans les armoires remplies de possessions inutiles ou même dans le PIB.

Le bonheur part de soi.