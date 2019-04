Tôt ou tard

Après trois mini-albums très bien accueillis, Jesse Mac Cormack nous arrive enfin avec un premier opus complet, Now. Pour l’artiste montréalais, cet effort solo est le fruit de plusieurs années de travail. « Je voulais prendre mon temps pour être vraiment satisfait du résultat », dit l’auteur-compositeur de 30 ans. Le Journal lui a posé quelques questions.

Avais-tu une idée de l’ambiance musicale que tu voulais pour ce disque ?

« Je venais de sortir d’une tournée quand j’ai commencé le travail et je sentais que j’avais besoin de chansons plus rythmées pour l’album. Dans mes spectacles, j’avais des tounes qui bougeaient, mais aussi beaucoup de tounes tranquilles. J’ai donc commencé à travailler en pensant au rythme. Je voulais que ça bouge. »

D’où t’est venue l’inspiration des chansons ?

« J’ai composé plein de chansons quand j’étais seul en Allemagne, durant une semaine, entre deux spectacles. Ça date déjà de trois ou quatre ans. Mais j’avais profité de cette pause pour écrire quatre chansons, je crois. Le fait d’être ailleurs, d’avoir le temps, d’être loin de mes repères et de mon studio m’a inspiré. J’avais juste mes guitares pour composer. »

Pourquoi avoir pris plusieurs années avant de sortir ce disque ?

« Je voulais prendre mon temps, m’appliquer, jusqu’à ce que je sois vraiment content. Mon label [Secret City Records] est vraiment cool avec ça. Ce qui comptait pour eux, c’était que je sois heureux. »

À quoi fait référence le titre Now ?

« C’est un petit clin d’œil à ce qui se passe en ce moment avec le climat. Sur la photo de la pochette de l’album, on voit ma fille de deux ans à Badwater, qui est un ancien océan au milieu du désert en Californie. Il y a très longtemps, il y avait de la vie là. C’est un peu ce qui nous attend à moyen long terme. »

Tu as accompagné plusieurs artistes en tournée, comme Patrick­­­ Watson et The Barr Brothers­­­. Qu’est-ce que cela t’a inspiré pour ta carrière solo ?

« Pour moi, Brad Barr a été une révélation. J’adore jouer avec lui. C’est une grande inspiration au niveau de la guitare. C’est plaisant de connaître ces personnes-là. J’aime ça agrandir la famille. »

► L’album de Jesse Mac Cormack, Now, sortira le 3 mai. Il sera en spectacle le 28 juin au Club Soda. Pour les détails : www.jessemaccormack.com.