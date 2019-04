Un changement de culture s’impose

Dans la Chine impériale, la rupture des digues et les dévastations qui s’ensuivaient étaient annonciatrices de la chute des dynasties.

Un empereur dont l’administration ne parvenait pas à prévenir et à gérer les catastrophes naturelles n’était pas apte à gouverner.

Un gouvernement à l’œuvre

Il en est tout autrement du gouvernement Legault devant les inondations printanières actuelles. Le premier ministre lui-même est très présent sur le terrain. Il est proactif, non seulement en matière de réponse aux besoins des sinistrés, mais aussi sur le plan des solutions concrètes.

Outre la flexibilité dans leur indemnisation, il a proposé une mesure incitative, s’accompagnant d’un maximum de 200 000 $ pour les propriétaires en zones inondables qui souhaitent déménager et acheter ailleurs.

Sa vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a fait preuve d’une grande efficacité. Bonne communicatrice, compatissante à l’égard des sinistrés et à l’écoute des besoins des élus locaux et des différents intervenants, elle a démontré qu’elle était dans son élément.

Il en va de même pour ses collègues François Bonnardel (Transports) et Danielle McCann (Santé et Services sociaux). Enfin, un gouvernement à l’œuvre.

Mais au-delà de la bonne gestion immédiate de cette crise et au-delà des efforts consentis par tous les gouvernements précédents qui ont englouti, à répétition, les fonds publics dans des solutions peu viables, le problème de fond demeure entier.

Et un constat s’impose. Le changement climatique ne peut être maîtrisé par les seules solutions béton, en érigeant plus de digues et en continuant à construire en zones inondables.

Avec le niveau de connaissance scientifique et technique dont nous disposons, aujourd’hui, il est impensable qu’on soit encore à gérer les aléas de la nature, à la petite semaine, sans vision globale ni plan à long terme.

Il faut faire autrement

Or, les inondations sont loin d’être des événements sporadiques. Qu’elles soient dues au réchauffement des océans, aux débordements des lacs et des rivières, à la fonte des neiges ou à la formation des embâcles, elles ne sont que le sommet de l’iceberg d’un changement climatique profond que plusieurs refusent de reconnaître et à propos duquel nous tardons à agir.

Loin de s’atténuer, les phénomènes météorologiques extrêmes ne feront que s’aggraver et affecteront dramatiquement notre mode de vie et notre qualité de vie.

Sécurité publique Canada l’affirme, les inondations les plus dévastatrices sont celles qui se produisent en zones habitées et elles constituent « le danger le plus commun au pays et l’un des plus coûteux ».

À l’échelle mondiale, plus de 22 000 catastrophes majeures ont été enregistrées depuis 1990 (selon le Centre de recherche de l’épidémiologie des désastres de l’université catholique de Louvain, à Bruxelles).

Il faut donc changer de culture pour s’adapter aux nouveaux défis du développement durable. Pendant longtemps, notre système économique a tenté de défier la nature en surexploitant nos ressources naturelles et en déviant nos fleuves et nos rivières de leur lit pour accommoder nos aménagements urbains.

Mais la donne a changé. Avec le réchauffement climatique, la montée des niveaux des mers, les sécheresses et les pluies extrêmes et la fonte des glaces, on assiste à un dérèglement complet de notre écosystème.

Le gouvernement du Québec a l’occasion d’innover en optant pour de nouvelles façons de faire et en s’inspirant des meilleures pratiques dans le monde, notamment du modèle des Pays-Bas.