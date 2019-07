10 idées-cadeaux que toutes les mamans aimeront

La fête des Mères est à nos portes et une petite marque de reconnaissance envers maman est toujours appréciée. Que votre budget soit petit ou grand, voici quelques cadeaux incontournables qui plairont à tous les types de mères.

1. La boîte bonheur Pour toi maman

Vous savez que votre mère mérite d’être célébrée 365 jours par année. La boîte bonheur Pour toi maman contient 365 messages pour lui témoigner de votre gratitude et votre amour toute l’année.

19,99 $ dans certaines librairies ou en ligne

2. Du champagne rosé

3. Un bracelet de soie Ciao Angel

La marque québécoise Ciao Angel croit aux anges gardiens. Leurs bijoux sont une merveilleuse façon de dire merci à maman d’avoir toujours veillé sur vous. Quoi de plus féminin qu’un bracelet de soie avec des perles d’eau douce en prime!

4. Marinière Saint-James

Toutes les femmes apprécieront avoir ce grand classique français dans leur garde-robe. La marinière évoque les vacances et la détente. Ce modèle en coton cardé de marque Saint-James est offert dans un grand choix de couleurs pour tous les goûts.

5. Thé blanc à la rose Alain Ducasse de Kusmi Tea

Maman aime le thé? Elle raffolera de ce mélange d’exception de thé blanc à la rose et aux framboises créé en collaboration avec le chef français renommé Alain Ducasse pour les 150 ans de Kusmi Tea. En plus de sentir divinement bon, le pot contenant le thé est si joli qu’elle voudra le conserver comme boîte de rangement une fois qu’il sera vide.

6. Un kimono fleuri La vie en rose

En plus d’être un essentiel mode depuis quelques saisons déjà, le kimono convient à toutes les silhouettes et à tous les styles. Maman sera à la fois confortable et chic!