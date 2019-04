21 choses dont seuls ceux qui ont connu les magnétoscopes VHS vont se souvenir

Les personnes qui ont vécu les années 1980 et 1990 possèdent un savoir précieux que rien ne pourra leur enlever: ils savent comment faire fonctionner l’étrange appareil que l’on désignait naguère sous le nom de «magnétoscope».

Vous l’appeliez peut-être «vidéo», «tape recorder», «enregistreuse», «VCR» ou «VHS», mais peu importe, vous savez de quel appareil on parle.

Celui-ci:

karichs - stock.adobe.com



Voici 21 choses dont se rappellent ceux qui l’ont connu à son apogée.



1- Il arrivait que le ruban de la cassette se coince dans l’appareil. Généralement, c’était une catastrophe et tu perdais une partie du contenu de la cassette.

2- Il arrivait que la porte du magnétoscope reste coincée et que la cassette ressorte à moitié. Voir le point #1 pour la suite.

3- Pour que le contenu de ta cassette s’affiche à la télé, tu devais mettre celle-ci au 3.

4- Résoudre un quelconque problème technique impliquait nécessairement que quelqu’un dise: «La TV est-tu au 3?».

5- Parfois, il arrivait que tu veuilles appuyer sur PAUSE pour voir une image précise. Bonne chance pour arriver sur l’image exacte avec les boutons REW et FFWD!

6- En regardant une émission que tu avais enregistrée à la télé, tu avançais les publicités sur le FFWD.

7- Pour éviter ce qu’on décrit au point précédent, tu t’es déjà dit que ce serait une bonne idée d’enregistrer l’émission en direct et mettre en pause l’enregistrement pendant les pubs. Évidemment, tu as oublié de re-peser PAUSE au retour d’une pub et tout a été gâché.

8- Chercher ta scène préférée dans un film de deux heures demandait une certaine dextérité et une patience à toute épreuve.

9- Tu as déjà oublié une cassette louche dans la magnétoscope et ce sont tes parents qui l’ont trouvée. Avoue!

10-Tu as déjà possédé une énorme bibliothèque remplie de cassettes VHS.

11- Titanic et JFK prenaient beaucoup de place parce que c’étaient des films tellement longs qu’il fallait deux cassettes.

12- Pour être certain que personne n’enregistre par-dessus ton précieux contenu vidéo, tu enlevais ce petit bidule en plastique sur tes cassettes:

By BrokenSphere - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4165326

13- Pour voir un film, tu devais sortir de chez toi, aller dans un club vidéo, louer une cassette et revenir à ta maison... avant de répéter l’exercice le lendemain pour ramener le film.

14- Si tous les exemplaires du film que tu voulais voir étaient déjà pris, ben... tant pis.... fallait que tu choisisses autre chose.

15- Attention de bien choisir le film dans la bonne langue! Tu ne pouvais switcher de l’anglais au français en appuyant sur un simple bouton...

16- Il y avait des interminables bandes-annonces avant le programme principal sur les vidéocassettes de location.

17- Tu as déjà essayé de connecter deux appareils ensemble pour copier un film, malgré ce qui s’est passé à Stockholm, en Suède, le 8 septembre 1977.

18- Parlant de cette date et de ce lieu, tu es très familier avec cet avertissement.

19- Gare à ton porte-feuille si tu ramenais ton film en retard! On te chargeait des frais exorbitants pour te dissuader de même l’envisager...

20- Tu DEVAIS IMPÉRATIVEMENT rembobiner ta cassette avant de la ramener au club vidéo, sous peine de te faire regarder croche par le commis.

21- D’ailleurs, pour ce faire, tu avais peut-être une machine à rembobiner en forme de voiture rouge.