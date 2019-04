21 étudiants se suicident après qu’un bogue informatique leur ait fait couler leurs examens

Au moins 21 étudiants universitaires se sont suicidés en Inde dans la dernière semaine, après qu’un bogue informatique leur ait fait croire qu’ils avaient échoué des examens importants.

Le gouvernement de la province de Telangana a affirmé qu’il y avait des failles majeures dans le nouveau système informatique que le ministère utilisait pour comptabiliser les résultats, mais qu’une partie de la faute était humaine.

Selon Daily Mail, le système qui devait comptabiliser les notes a affiché un seul chiffre au lieu de deux, empêchant de nombreux étudiants d’atteindre la note de passage.

Des politiciens ont appelé les étudiants à cesser de se faire du mal, affirmant que les résultats seraient recomptabilisés.

Par contre, plusieurs inquiétudes ont été soulevées puisque Globearena, la firme à l’origine de l’erreur, s’occupera aussi du recomptage.

Plus d’un million d’étudiants de Telangana ont fait l’examen et presque un tiers de ceux-ci ont coulé. Il n’est pas encore clair combien de ces échecs sont liés au bogue, mais le taux de réussite est considérablement plus bas que dans les dernières années.

► Besoin d’aide ?

Si vous ou un de vos proches êtes en détresse, contactez le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) pour obtenir une aide immédiate partout au Québec, 24 heures par jour et 7 jours par semaine, ou rendez-vous à l’urgence.