3 styles de brunchs qui plairont à tous

La fête des Mères approche à grands pas et il y a moyen d’organiser un brunch remarquable sans même aller au restaurant. Vous risquez même de prendre goût à cuisiner et à préparer votre table dans le plaisir pour ensuite savourer le résultat final en bonne compagnie. Voici donc trois idées de brunchs sympathiques qui risquent de vous inspirer.

Le brunch classique québécois

On peut d’abord s’inspirer de notre culture puisque nous avons la chance de détenir une denrée rare: le sirop d’érable. Le temps des sucres passe toujours trop vite et ce n’est pas tout le monde qui a eu la chance d’aller à la cabane. On peut bien étirer la sauce un peu: jamais trop de sirop d’érable. Proposez un brunch inspiré des cabanes à sucre avec saucisses, jambon, tourtière, crêpes et fèves au lard trempées dans le sirop. N’oubliez pas les cretons et les oreilles de crisse sur votre nappe carreautée et le tour est joué!

Shutterstock

Le brunch à la française

Vous avez un petit goût de raffiné? On peut aussi s’inspirer de nos cousins français pour concocter un brunch à la française. Ici on mise bien sur les petits détails, il est temps de sortir votre porcelaine. Le jus d’orange fraichement pressé est de mise pour débuter votre brunch. On ajoute ensuite les viennoiseries: croissants, brioches, pain au chocolat... Pour accompagner le tout, on mise sur les pots de confiture aux différentes saveurs. S’il vous reste de la place pour un deuxième service, un plateau de charcuteries permet de terminer sur une touche un peu plus salé.

Shutterstock