40 ans de carrière pour Jacques Bienvenue

Alors que Jacques Bienvenue s’apprête à souligner son quarantième anniversaire en tant que journaliste automobile, Antoine Joubert et Germain Goyer l’ont reçu à l’émission Le Guide de l’auto, diffusée à QUB Radio.

Nostalgique, Jacques Bienvenue se rappelle son passé de coureur automobile et raconte que son mécanicien a pris les grands moyens pour qu’il arrête de passer trop de temps à regarder les voitures derrière la sienne:

«Après ça, on retourne à la voiture pour s’asseoir, se sangler et partir la course et je suis venu pour ajuster les miroirs dans la voiture et il n’y avait plus aucun miroir. Je l’ai regardé dans les puits et j’ai fait signe à Gaudette [son mécanicien] de venir, puis moi je me disais que je n’ai pas le droit de courir pas de miroirs. J’étais inquiet, tu ne savais pas comment. Mais j’ai gagné ma première course.»

Au cours de cet épisode, les deux animateurs ont également abordé les impacts d’une inondation sur les véhicules, l’importance accordée à la première voiture en plus de répondre aux questions du public.

