5 rouges à lèvres de pharmacie VRAIMENT longue durée pour ne pas avoir besoin de retouches à ton bal

Quand vient le temps de choisir son maquillage de bal, il vaut mieux préconiser le côté pratique d’un rouge à lèvres à longue tenue si on ne veut pas passer la soirée à réappliquer son rouge pour être #flawless sur toutes nos photos.

Au lieu d’opter pour un rouge à lèvres en bâton traditionnel, on choisit un produit liquide qui viendra vraiment s’accrocher à nos lèvres, peu importe où nous amène notre soirée de bal!

Envie de savoir quels sont les 5 rouges à lèvres de pharmacie les mieux notés sur Amazon?

Les voici!

5. Catsuit Megalast de Wet & Wild

via amazon.ca

Ce rouge à lèvres se trouve parmi ceux qui sont les moins chers, en plus d’être de longue durée. Il est offset dans plus de 10 coloris, donc c’est certain que vous allez en trouver un qui «matche» avec votre robe. Une consommatrice précise que ce rouge à lèvres est à l’épreuve de la nourriture graisseuse et est vraiment facile à appliquer.

7$, amazon.ca

4. Melting Pout de Covergirl

via amazon.ca

Plusieurs vantent les mérites de ce rouge à lèvres longue durée qui ne nécessitent pas d’être réappliqués, mais qui reste confortable sur les lèvres. On l’aime d’autant plus, car Covergirl ne teste pas sur les animaux!

8$, amazon.ca

3. SuperStay Matte Ink de Maybelline

via amazon.ca

On l’avait déjà testé dans le cadre de l’une de nos capsules et on le confirme : ce rouge à lèvres passe toutes les épreuves qui pourraient se présenter lors de votre bal!

10$, amazon.ca

2. Provocalips de Rimmel

via amazon.ca

Cette encre à l'épreuve de baisers est votre meilleure alliée si vous êtes accompagnée de votre crush pour votre bal! On dit ça comme ça! Il se classe aussi parmi les plus confortables du lot, sans jamais perdre de son effet longue durée.

8$, amazon.ca

1. Superstay 24h de Maybelline

via amazon.ca

Ce dernier est effectivement TRÈS longue durée! Il vaut mieux appliquer un baume à lèvres avant, question de ne pas avoir les lèvres asséchées à la fin de la soirée. On vous garantit toutefois qu'il peut facilement passer à travers une cérémonie de diplôme ET un repas copieux de banquet!

12$, amazon.ca

