5 belles terrasses «cachées» pour ne pas siroter son cocktail dans la rue

La saison des terrasses est sur le point de commencer et pour plusieurs ce sera l’occasion idéale de donner rendez-vous à de vieilles connaissances, afin de rattraper le temps perdu.

Si vous cherchez une terrasse plus discrète afin de pouvoir vous entendre parler, voici 5 adresses à essayer cet été.

1. Boris Bistro

La terrasse absolument magnifique du Boris Bistro est sans aucun doute l’une des belles adresses où «luncher» en bonne compagnie. Le décor tout en verdure, les plats savoureux et l’ambiance chic, mais décontractée sauront certainement vous plaire.

465 rue McGill

2. Bar Palco

Dans le quartier Verdun, le charmant Bar Palco est un endroit de choix pour papoter au soleil. L’établissement offre une panoplie de cocktails très alléchants et un menu de bouchées à partager. On s’y rend en après-midi ou encore pour le 5 à 7!

4019 rue Wellington

3. Le Jatoba

Le restaurant Jatoba possède une terrasse intérieure absolument magnifique et tout en fleurs. Sur le menu, vous y trouverez des plats d’inspiration japonaise et une foule de cocktails savoureux. Si vous avez envie d’une soirée gastronomique, c’est l’endroit tout indiqué où aller.

1184 Place Phillips

4. Le Bénélux (Verdun)

La terrasse de la brasserie Bénélux, à Verdun, est sans aucun doute l’une des plus belles du quartier. Avec ses arbres matures et son foyer, vous aurez envie d’enfiler une petite laine et de vous commander quelques pintes de bière en soirée. Et s’il fait froid, de grosses couvertures sont mises à votre disposition pour que vous puissiez vous emmitoufler.

4026 rue Wellington

5. Le Club Social P.S (dans le Elena)

D’abord et avant tout un restaurant, le Elena, situé dans le quartier Saint-Henri, possède aussi un petit café avec terrasse à l’arrière de son établissement, le Club Social P.S. Sur le menu on retrouve quelques bouchées délicieuses et une belle carte de vins nature à siroter sous les rayons du soleil.

5090 rue Notre-Dame Ouest

