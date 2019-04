À Oka, certains veulent l’armée, d’autres non

« Je ne comprends pas pourquoi ils [les gens du gouvernement] n’ont pas demandé plus d’aide à Ottawa. On est obligés de payer des travailleurs étrangers pour préparer des sacs de sable et venir en aide à des citoyens », a lancé, excédé, le maire d’Oka dans les Laurentides, Pascal Quevillon.

Photo courtoisie, Stéphane Sinclair