Ce couple de Québécois a tout vendu pour voyager en VR à temps plein avec ses deux chiens

L’idée de tout «sacrer là» et partir à l’aventure vous trotte parfois dans la tête? Ça prend beaucoup de courage et un peu de sous de côté pour le faire, mais c’est réalisable!

Un couple qui a osé c’est Valérie et Alexandre de Prêts pour la route. Ces derniers ont décidé d’abandonner leur routine pour partir découvrir l’Amérique du Nord avec leurs deux chiens Snoopy et M. Bond.

En 2016, les deux tourtereaux décident de louer leur maison pour découvrir un peu du pays et des États-Unis. Cette première année leur a vraiment donné la piqûre. Ils ont alors décidé de tout vendre, de s’acheter la roulotte de leurs rêves, une fabuleuse Airstream, et de partir à nouveau à l’aventure pour une période indéterminée.

En plus de voyager et de s’imprégner des plus beaux paysages de l’Amérique du Nord, le couple continue de travailler. Alexandre est courtier hypothécaire et Valérie s’occupe des réseaux sociaux de leur projet Prêts pour la route.

Le couple partage ses aventures sur plusieurs plates-formes: Facebook, Instagram, YouTube. Il a aussi une série de podcasts que vous pouvez écouter sur sa page Facebook.

Impossible que Valérie et Alexandre de Prêts pour la route ne vous inspirent pas à voyager et vivre le moment présent!

Suivez-les sur les réseaux sociaux!

Facebook

Instagram

YouTube

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!

Une publication partagée par Silo 57 (@silo.57) le 11 Juin 2018 à 6 :44 PDT