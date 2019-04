Des éducatrices à la rescousse pour contrer la pénurie

Depuis le début du mois de mars, une quarantaine d’éducateurs et d’éducatrices provenant de 35 écoles primaires participent à cette initiative, qui représente une « mesure d’exception » utilisée lorsqu’aucun suppléant ou enseignant n’est disponible pour prendre en charge une classe, indique la porte-parole de la commission scolaire, Marie-Élaine Dion.

« L’objectif, c’est d’amener des éducateurs à être plus outillés pour poursuivre la planification de classe de l’enseignant titulaire, explique Mme Dion. L’avantage qu’on y voit, c’est qu’ils sont déjà une figure d’autorité dans l’école et ils connaissent les élèves. Ça facilite un peu leur travail. »