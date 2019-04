Des fans de You ont une théorie qui ramènerait à la vie un personnage important

On a adoré la première saison de You, cette série de type thriller psychologique qui était un doux mélange entre Gossip Girl et Pretty Little Liars.

*Si vous ne l’avez pas déjà vue, cessez de lire cet article immédiatement, car il contient des spoilers sur la 1re saison de You.*

Alors, dans le dernier épisode de la série, Joe, le personnage principal, qui est un harceleur et un meurtrier, séquestre Beck, l’objet de son amour maladif, lorsqu’elle découvre qui il est vraiment.

La scène très intense se termine soudainement, puis la suivante montre que le livre de Beck a été publié à titre posthume, donc après qu’elle soit morte.

Nous étions désemparés en apprenant qu’elle avait succombé à son amoureux violent et manipulateur. Elle méritait tellement mieux!

Mais certains fans de la série nous redonnent espoir en remarquant des détails semblant indiquer qu’elle n'est pas réellement morte.

Voici 5 indices qui donnent à penser que Beck est encore vivante:

1. On ne voit pas de corps

Bien que l'on comprenne que Joe a fait du mal à Beck, on ne voit ni son corps ni le moment où elle aurait été tuée. C’est prometteur!

2. Joe n’a pas tué Candace

Après avoir cru tout au long de la série que Joe avait tué Candace, on la voit à la fin, bien vivante. Certains disent qu'il s'agit d'une hallucination, mais un autre client de la librairie la regarde, alors non!

3. Joe dit qu’il ne tue pas les gens qu’il aime

Quand Beck se rend compte que Joe a tué son ex Benji et sa BFF Peach, elle a peur de lui, mais il la rassure en lui disant qu’il ne tuerait jamais une personne «qu’il aime».

Bien qu’il soit un psychopathe fou furieux, il dit peut-être la vérité. Il n’a tué ni son père adoptif Mooney ni son voisin Paco. Au contraire, il a tué POUR Paco.

4. Le corps trouvé chez le psy pourrait être celui de Ron

Le livre que Beck a censément écrit, mais que Joe a plutôt rafistolé en prenant des passages de différents projets de Beck, attire les enquêteurs vers son ancien psychologue, le Dr Nicky, chez qui ils trouvent un corps.

On suppose que c’est celui de Beck, mais ce pourrait être celui de Ron, le beau-père de Paco.

5. L’actrice passe du temps sur le plateau

Rien n’a été confirmé, mais Elizabeth Lail a été vue avec les acteurs durant le tournage de la saison 2. Elle pourrait très bien apparaître dans son rôle de Beck, comme une apparition, ou bien dans des souvenirs.

Bon, on étire un peu la sauce, mais c’est parce qu’on adore Beck et qu'on aimerait vraiment la revoir.

