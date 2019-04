Des résidents de Laval ne se laissent pas abattre par les inondations

Des résidents de Laval ont beau avoir les deux pieds dans l’eau, ils refusent de se décourager et gardent le sourire en aidant leurs voisins, malgré le stress des inondations.

« Il y a l’eau, mais le moral est pas pire, on ne dramatise pas pentoute... Il y a quelques jours, deux planchistes sont venus faire du surf sur notre rue, ça nous a vraiment fait rire », lançait hier André Bilodeau, un résident du quartier Sainte-Rose à Laval.

Juste à côté, son voisin Réjean Ouellette aidait une femme à descendre de son canot dans une rue complètement submergée par l’eau.

« Tout le monde s’entraide, il y a quelques jours on était une vingtaine de voisins à faire des digues ensemble, renchérit Georges Dufour, un accordéoniste au large sourire. Les inondations, ça rapproche les gens. On ne se parlait pas beaucoup, et là, on se connaît! »

À Laval-Ouest, où une impressionnante digue protège contre la montée des eaux, le sentiment d’entraide est aussi palpable. Lundi matin, Richard Lamothe, attendait le facteur avec son chien Perro.

« J’ai une procuration de mes voisins, dit-il. Comme le facteur ne va pas dans l’eau, je m’occupe de ramasser le courrier pour eux. »

Photo Michaël Nguyen

Photo Michaël Nguyen

Bon moral

Cet ancien militaire se plaît dans ce quartier et relativise d’ailleurs ses mésaventures.

« Ici, il n’y a pas de bombe, lâche-t-il en riant. Ce qui se passe, c’est la nature qui fait ça, alors autant relaxer et s’entraider. »

Tout comme M. Lamothe, sa voisine Véronique Vincent se plaît bien dans ce quartier et ne compte pas déménager, malgré un certain stress de savoir quand la situation va se calmer.

Plutôt que de relocaliser les résidents, elle lance l’idée de construire une digue végétale et permanente afin de protéger les maisons.

« Les humains ont toujours habité sur le bord de l’eau, on est capable de s’adapter », dit-elle, en ajoutant trouver « difficile » le fait d’être jugé parce qu’elle habite si proche de la rive.

Photo Michaël Nguyen

Meilleure préparation

À une rue de là, deux voisins discutaient de la situation. Selon eux, la situation est moins pire qu’il y a deux ans, grâce au meilleur niveau de préparation des autorités.

« On est écoeuré des inondations, mais on est mieux informé qu’en 2017 », explique Jean Petit sous le regard approbateur de son voisin André Dauphinais.

L’assistance des autorités est d’ailleurs un sujet qui revient souvent dans les discussions de voisins qui s’affairent à protéger leurs maisons. Sans eux, c’aurait été pire, croient plusieurs résidents.

« Si la Ville n’avait pas apporté autant de sacs de sable, on y aurait goûté », explique Michel Lamontagne, dont une digue et des pompes gardent la maison au sec, malgré la rue complètement inondée.

Mais si le moral est bon, certains anticipent ce qui va se passer après, quand l’eau redescendra et que l’heure sera à l’évaluation des dégâts.

« Pour le moment, on est sur l’adrénaline il y a de l’entraide, les voisins apprennent à se connaître, explique une résidente qui a préféré ne pas s’identifier. Mais certains vont avoir des pertes matérielles. C’est dommage. »