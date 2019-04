Des résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pourront réintégrer leur domicile

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC – Une partie des 6000 résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui ont dû être évacués en raison du bris de la digue, samedi, pourront rentrer chez eux dès mardi, a annoncé la mairesse Sonia Paulus lundi soir.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

AFP

La majorité de ces habitants n’ont pas vu l’eau monter jusqu’à leur maison. Ils avaient été évacués de façon préventive samedi soir.

AFP

L'ordre d'évacuation est ainsi levé pour les citoyens habitants à l’est de la 21e avenue, au sud du chemin d’Oka, à l’ouest de la 30e avenue et au sud de la rue Louise. Il est aussi levé pour le secteur situé à l'intérieur du quadrilatère formé par la 32e avenue, la 45e avenue, la rue Louise et la rue Provost.

AFP

Réparation

AFP

Par contre, tous les habitants demeurant au sud de la rue Louise, entre la 22e et la 29e avenue, ne pourront pas réintégrer leur domicile pour le moment.

AFP

Ceux-ci, qui pourraient devoir patienter longtemps avant de voir l'eau se retirer, ont eu droit à une lueur d'espoir. Les autorités évaluent présentement la possibilité de réparer la digue qui sépare la ville du lac des Deux-Montagnes

AFP

«Nous sommes en train de regarder si on peut réparer la digue. [...] On travaille très fort pour nos citoyens. On espère que ça fonctionne et on se souhaite à tous bonne chance dans cette aventure», a affirmé la mairesse Paulus en point de presse.

Plus tôt lundi, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, avait demandé aux sinistrés d’armer de patience, car l’abaissement de niveau de l'eau pourrait être «très lent».

Pièce d'identité

Les citoyens qui demeurent dans une zone sécurisée et qui désirent rentrer chez eux devront obtenir l'autorisation des pompiers et présenter une pièce d'identité, a précisé la mairesse.

Les citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pourront aussi recommencer à utiliser leur toilette «modérément» dès mardi, «afin de ne pas surcharger le réseau d'égout», a souligné la mairesse.