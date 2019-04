États-Unis: le nombre de cas de rougeole monte à 704 en 2019

Le nombre de personnes ayant contracté la rougeole aux États-Unis cette année a atteint 704, dont 3% ont développé une pneumonie, ont indiqué lundi les autorités fédérales.

L’actuelle épidémie de rougeole aux États-Unis est la pire depuis que la la maladie hautement contagieuse avait été déclarée éliminée en 2000.

Le nombre de cas depuis le 1er janvier est passé de 626 à 704 en une semaine, selon le bilan communiqué tous les lundis par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Les CDC avaient indiqué dès mercredi qu’avec 695 cas enregistrés ce jour-là, le record de 2014 (667 cas) avait été dépassé.

Quelque 9% des malades ont été hospitalisés, a indiqué lundi le directeur des CDC, Robert Redfield, et 3% ont eu une pneumonie.

« À ce stade, il n’y a pas eu de décès », a dit Robert Redfield.

Selon les CDC, les deux tiers des malades de 2019 se trouvaient dans l’Etat de New York. Et les principaux pays d’importation du virus sont les Philippines, l’Ukraine et Israël -- avec au moins un cas importé de France, parmi d’autres pays.

Le principal foyer américain se situe à New York même, notamment dans la communauté juive orthodoxe de Brooklyn, où 423 cas ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie actuelle en octobre, selon de nouveaux chiffres communiqués lundi par la ville.

Une autre grosse poche de contagion se situe dans la grande banlieue new-yorkaise, où 202 cas ont été enregistrés à ce jour dans le comté de Rockland, qui compte lui aussi une forte population orthodoxe juive.

« Des familles sont ciblées avec des informations inexactes et trompeuses sur les vaccins », a alerté Nancy Messonnier, directrice du centre pour la vaccination des CDC.

Les autorités fédérales continuent de lutter contre la désinformation propagée par le mouvement anti-vaccins.

« Nous savons que les vaccins sont sûrs, car ils font partie des produits médicaux les plus étudiés », a martelé le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar.

Selon les CDC, 94% des enfants entrant à l’école (kindergarten) avaient reçu leurs deux doses du vaccin MMR (ROR, rougeole, oreillons, rubéole) en 2017.

Mais ce taux est plus faible dans certaines communautés, comme la communauté orthodoxe de New York, ou une communauté russophone de l’Etat de Washington, où l’épidémie a été déclarée terminée la semaine dernière.

À New York, elle continue, malgré des mesures drastiques prises pour encourager la vaccination dans les quartiers les plus touchés.

Les écoles doivent notamment tenir et communiquer régulièrement des registres de vaccination à jour et exclure tout enfant non immunisé. Deux établissements orthodoxes ont été fermés par les autorités municipales lundi pour ne pas avoir respecté ces consignes, après déjà cinq fermetures temporaires ces derniers jours.

Au total, 22 des 50 États américains ont eu des cas de rougeole depuis janvier.