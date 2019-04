Festival Ciné Vert: un festival pour réfléchir au réchauffement climatique

Le festival Ciné Vert, présenté du 2 au 5 mai à Montréal, souhaite faire du film documentaire un prétexte pour se rassembler et discuter de la question climatique.

«Même si on fait attention à la qualité et au fait d’avoir le plus possible des films qui viennent d’ici, pour nous, le plus important, c’est vraiment qu’il y ait un esprit de convivialité, de discussion», soutient Yasmina Brittel, porte-parole du festival Ciné Vert.

Le festival Ciné Vert, un festival de films documentaires sur l’environnement, lancera sa première édition cette année sur le thème de la transition écologique. Le but du festival est de favoriser au maximum les échanges et les réflexions.

«Le film devient un peu un prétexte. On veut vraiment mettre en avant-plan un esprit d’échange, de réflexions, de rencontres», poursuit Yasmina Brittel.

Quatre films seront présentés et seront suivis de discussions avec les réalisateurs ou des intervenants qui maîtrisent bien les enjeux abordés. Des expositions et des conférences seront également organisées pour tenter de nourrir encore davantage les discussions suscitées par les documentaires.

Si les réflexions entourant le réchauffement climatique et la question de la transition écologique peuvent demeurer complexes pour la grande majorité de la population, l’objectif de l’événement est également d’en assurer la meilleure compréhension possible par tout le monde.

«L’idée, c’est aussi d’avoir des gens qui ont une certaine expertise sur des enjeux et de les mettre en contact avec le citoyen», ajoute Yasmina Brittel.

De la discussion à l’action

«Le cinéma, ça nous apparaît comme un moyen indéniable pour réunir l’ensemble des acteurs qui s’intéressent à l’environnement, souligne la porte-parole de Ciné Vert. On veut vraiment que le festival devienne un pôle de convergence, un lieu de départ vers l’action.»

Le festival a donc non seulement comme objectif de favoriser les échanges sur la question climatique, mais espère également aller au-delà de ces seules discussions.

«C’est pour ça que pour nous, c’est vraiment important de créer des partenariats avec des organisations de la société civile, des groupes environnementaux, des mouvements», soutient Yasmina Brittel.

Le festival Ciné Vert aura lieu du 2 au 5 mai 2019 au Ausgang Plaza à Montréal.