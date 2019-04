Guy Nadon, président du Québec dans «La Maison Bleue»

MONTRÉAL | Imaginez un référendum de 1995 remporté par le clan du «Oui», Guy Nadon comme président de la «République du Québec» et un dirigeant des États-Unis qui rêve d’échanger la Floride contre le Nord québécois.

C’est ce scénario absurde que mettra de l’avant la comédie satirique La Maison Bleue, écrite par Ricardo Trogi (qui en est également le réalisateur) et Daniel Savoie (interprète du personnage du hockeyeur Patrice Lemieux), script-éditée par François Avard et produite par Louis Morissette et KOTV.

Photo COURTOISIE RADIO-CANADA

Le résultat final, de 10 épisodes de 30 minutes – tournés à compter du 6 mai –, sera ajouté au catalogue de Tou.tv Extra à l’hiver 2020, a annoncé Radio-Canada en point de presse, lundi matin.

Le titre La Maison Bleue fait évidemment référence à la Maison-Blanche, résidence officielle et bureau du président des États-Unis. En 2016, dans ladite demeure aux couleurs de la Belle Province, habite Jacques Hamelin (Guy Nadon), quatrième président de l’histoire du Québec indépendant.

Photo COURTOISIE RADIO-CANADA

Un quart de siècle après la séparation acrimonieuse de la nation avec le reste du Canada, la question identitaire est toujours au cœur des préoccupations: le Québec devrait-il se ressouder au Canada? Sur cette toile incertaine, Hamelin et ses sbires seront à la recherche d’un projet mobilisateur susceptible d’unifier la population.

Tous les acteurs de la joute politique seront représentés dans La Maison Bleue: la première dame du Québec (Anne-Marie Cadieux), le chef des Forces armées québécoises (Roger Léger), la directrice des communications de la Maison Bleue (Geneviève Schmidt), le vice-président (Claude Despins), le garde du corps du président (Dominic Paquet), etc. Le président des États-Unis, qui proposera au Québec un accord commercial impliquant la Floride et le territoire au-dessus de Fermont, sera pour sa part interprété par Bruce Gregory Dinsmore.

Pas si politique

Radio-Canada et les artisans de La Maison Bleue soutiennent que leur histoire ne relève pas de l’intrigue politique à proprement parler; il n’y sera même pas question de partis, par exemple.

Les fictions traitant des coulisses du pouvoir ont jadis eu la vie dure chez nous, mais l’équipe repousse d’emblée toute comparaison avec Bunker, le cirque (2002) ou Si la tendance se maintient (2001).

«On n’entre pas vraiment dans une quête politique. On est dans un registre personnel, où les quêtes politiques viennent mettre un stress sur la famille, le couple, l’amitié. La politique est une toile de fond. Il n’y aura pas de cas au ministère de l’Éducation ou de commentaire social», a noté Louis Morissette, qui qualifie cet univers de «monde parallèle», puisqu’aucun élément de la bible de départ de La Maison Bleue n’est véridique.

Incidents légers se colleront ainsi à une trame plus sérieuse. On verra par exemple le président Hamelin avoir du mal à obtenir sa commande au comptoir d’une succursale d’Ashton, ou un voisin dérangeant qui troublera la quiétude de la famille présidentielle.

La Maison Bleue ne prendra pas non plus position politiquement, a-t-on répété à plusieurs reprises.

«On ne pointe pas énormément de choses du doigt», a indiqué Ricardo Trogi.

«Il n’y a rien d’éditorial dans notre processus», a ajouté Louis Morissette.