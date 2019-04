Inondation du tunnel Atwater en 2018: Une entreprise en construction poursuit la Ville de Montréal

Une entreprise en construction et une compagnie d’assurance poursuivent la Ville de Montréal, qu'elles jugent responsable d’un bris de conduite qui avait provoqué l’inondation et la fermeture pendant deux jours du tunnel Atwater en novembre dernier.

La demande introductive d’instance, datée du 24 avril et déposée à la Cour supérieure, oppose l’entreprise Environnement routier NRJ, ainsi que la société d’assurances Royal & Sun Alliance du Canada, à la Ville de Montréal.

NRJ avait été mandatée par Hydro-Québec pour faire des travaux de canalisations souterraines dans le secteur du tunnel Atwater, au sud-ouest de Montréal. L’entreprise en construction avait demandé à la Ville de localiser les conduites d’eau à proximité du chantier.

SYLVAIN DENIS/AGENCE QMI

La marque faite au sol pour situer la conduite était en dehors de la zone d’excavation projetée, selon les documents soumis à la Cour supérieure. Malgré tout, la conduite d’eau s’est brisée le 20 novembre, pendant des travaux de forage et de pieutage, entraînant un important déversement d’eau, notamment dans le tunnel Atwater.

Ce tunnel traversant le Canal de Lachine fut inondé et fermé à la circulation pendant deux jours.

La Ville a géré les dommages dans les jours suivants, mais elle avait des difficultés à contrôler ses équipements, et ce, «de l'aveu même de ses représentants», peut-on lire dans la poursuite. «La Ville de Montréal doit être tenue responsable des dommages et de toute aggravation de ceux-ci», d’après les poursuivants.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Des recours en justice pourraient être intentés contre l’entreprise en construction, en lien avec les dommages causés par l’inondation, et le délai de prescription serait de trois ans. Or, pour la Ville, ce délai se limite à six mois.

Craignant d’être ciblés par d’éventuelles poursuites, NRJ et la société d’assurance demandent que le délai de prescription de six mois dont bénéficie la Ville soit interrompu, afin qu’elle puisse assumer sa responsabilité.

Ni l’avocat des poursuivants, Philippe Charlebois, ni la Ville de Montréal n’ont commenté le dossier.