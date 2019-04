Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique

Damien Robitaille

Photo courtoisie

Le sympathique auteur-compositeur-interprète Damien Robitaille sera en solo ce soir au Verre bouteille. Il promet cependant avoir quelques invités surprises au cours de la soirée. Il s’agit d’une quatrième supplémentaire et dernière pour ce spectacle. Ce soir, l’artiste qui s’est amusé tout au long de sa tournée à faire une chanson pour chaque ville qu’il visitait, fera un spécial « best of », ce soir, de ces compositions en plus de ces meilleures chansons en carrière.

Ce soir à 20h au Verre Bouteille, 2112 avenue du Mont-Royal Est

Je sors

Exposition

Sding K’awXangs – Haïda : Histoires surnaturelles

Photo courtoisie

La nouvelle exposition du Musée McCord plonge les visiteurs au cœur de l’archipel Haida Gwaii, situé au nord-ouest du pays. Sding K’awXangs – Haïda : Histoires surnaturelles comprend plus de 100 objets rares, des œuvres d’artistes contemporains ainsi qu’un aperçu de la culture haïda d’autrefois et actuelle.

Aujourd’hui entre 10h et 18h au Musée McCord, 690 rue Sherbrooke Ouest

Événement

Territoires de paroles

Photo courtoisie

La troisième édition de ce festival de théâtre débute ce soir. Près de 80 artistes du Québec et d’ailleurs sont attendus pour les deux prochaines semaines. Six explorations théâtrales et trois textes inédits seront présentés au cours de l’événement. Ce soir, Moi, fardeau inhérent, Hai, Honni, détesté ainsi que Mourir tendre de l’Haïtien Guy Régis Jr seront présentés par les finissants de l’École nationale de théâtre du Canada et par les finissants de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM.

Ce soir à 19h30 au Théâtre Prospero, 1371 rue Ontario Est

Danse

The Propelled Heart

Photo courtoisie

La 21e saison de Danse Danse se conclut avec ce spectacle qui unit la voix de Lisa Fischer aux chorégraphies d’Alonzo King. Fischer a chanté auprès des grands tels que les Rolling Stones et Sting, alors que King est un maître de ballet reconnu pour mélanger les techniques classiques aux mouvements plus contemporains.

Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 260 De Maisonneuve Ouest

Théâtre

Strindberg

Photo courtoisie

Dans cette pièce mise en scène par Luce Pelletier, les ex-épouses d’Auguste Stringberg, un dramaturge suédois qui s’opposait fermement à la cause des femmes, prennent la parole. Il décrivait d’ailleurs la femme comme « rien d’autre qu’un nid d’oiseau pour les œufs de l’homme ». Neuf autrices ont écrit ce texte.

Ce soir à 19h à l’Espace GO, 4890 boulevard Saint-Laurent

Théâtre

Chansons pour filles et garçons perdus

Photo courtoisie

Cette stonerie poétique de Loui Mauffette réunit pas moins de 15 artistes sur scène, dont Kathleen Fortin, Macha Limonchik et Marie-Jo Thério. L’auteur démontre par les mots que malgré le temps qui passe, son cœur ne vieillit pas. L’œuvre propose un plongeon dans ses souvenirs colorés.

Ce soir à 19h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 Rue Saint-Denis

Je reste

Télé

Urgence santé mentale

Photo courtoisie

La chaîne Moi et cie propose quelques nouvelles productions originales et ce soir la série de 10 épisodes Urgence santé mentale commence. Mathieu Arsenault, lui-même atteint du trouble affectif bipolaire, est derrière le concept de ce docu-réalité pour démystifier la santé mentale. On y suit l’équipe d’urgence psychiatrique de l’hôpital Notre-Dame lors d’interventions en situation de crise.

Ce soir à 21h30 à Moi et cie

Livre

Le grand livre des licornes

Photo courtoisie

Vos enfants sont fascinés par les licornes? Ce livre de Selwyn E. Phipps est pour eux! Avec de magnifiques illustrations, cette œuvre traite de tous les aspects de la licorne, de leur habitat en passant par leur alimentation et même certaines légendes entourant cet animal mythique.

Sorti en librairie le 17 avril

Album

BOYS Like Havig Fun de Forest Boys

Photo courtoisie

Ce projet musical qui rassemble deux membres de The Seasons, Julien Chiasson et Rémy Bélanger, ainsi que Antoine Blanchet-Couture, Félix Saint-Pierre et Yuri Yann Lépine-Malone présente leur premier EP. Le groupe mélange différents styles dans cet opus de six morceaux qui invitent à se déhancher avec des rythmes intéressants.

Sorti le 26 avril