Le privilège de la politique

Quand on aime la politique, on ne peut faire autrement que d’être fasciné par ces témoignages d’anciens élus libéraux que publie Le Journal ces jours-ci.

Ça transcende les familles politiques, cette difficulté à quitter cette activité à la fois exigeante et grisante.

On ne cesse de parler de l’ingratitude de cette vocation et de tous les sacrifices familiaux et personnels qu’elle implique. En même temps, si tant de gens s’y accrochent, c’est qu’elle procure beaucoup.