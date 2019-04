L’économie sociale québécoise génère des revenus de 50 G$ annuellement

QUÉBEC | Les 11 200 entreprises d’économie sociales et leurs filiales génèrent des revenus de 47,8 milliards $ annuellement et emploient 220 000 personnes, révèle le premier profil statistique de l'économie sociale au Québec.

L’étude réalisée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) montre que la vaste majorité de ces entreprises (88 %) sont de petites entreprises qui ont un revenu inférieur à 2 millions $.

À l’inverse, 12 % des entreprises qui ont un revenu annuel supérieur à 2 millions $ génèrent ensemble 92 % de tous les bénéfices de l’économie sociale, indique l’ISQ dans son profil. Par contre, seulement 3,5 % de toutes les entreprises d’économie sociale ont des revenus de plus de 10 millions $.

De plus, 41 % des revenus proviennent de coopératives financières, 38 % de coopératives non financières, 18 % d’organismes à but non lucratif (OBNL) et 3 % de mutuelles d’assurances.

Les trois quarts des entreprises d’économie sociale sont des OBNL.

Les entreprises d’économie sociale sont des organisations qui visent la rentabilité économique tout en ayant une mission sociale qui répond aux besoins d’une collectivité de membres ou d’usagers.

Secteur

L’enquête de l’ISQ révèle également que les trois quarts des 11 200 entreprises sont contenus dans cinq principaux secteurs de l’économie québécoise, soit l’enseignement, les services de garde et l’assistance sociale (2510); les organisations civiques et sociales (2180); l’habitation et la location (1550); les arts, la culture et les médias (1120) et les loisirs et le tourisme (1120).

Montréal est, sans surprise, la région administrative qui compte le plus grand nombre d’entreprises d’économie sociale avec 2780, suivi par la Montérégie (1370) et la Capitale-Nationale (1220). Laval, malgré sa population relativement importante, arrive dernière, avec 270 entreprises d’économie sociale. On y trouve néanmoins une douzaine d’entreprises d’économie sociale dont le revenu annuel dépasse 10 millions $.