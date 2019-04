Les plus belles plages secrètes de Bali

Bali ou l’« île des dieux » est une destination très prisée pour ses plages idylliques. Parfois même un peu trop. Question de profiter de ce coin de paradis loin des foules, voici trois plages secrètes ou très peu connues des touristes.

Soka Beach

Photo Instagram @jaanus

À une heure d’Ubud, capitale culturelle de Bali, se trouve une époustouflante plage de sable noir : Soka Beach. Souvent décrite comme un éden perdu quasi désertique, elle est à mille lieues des plages prisées des surfeurs et voyageurs. À Soka Beach, il n’y a rien d’autre à faire que de relaxer et savourer la tranquillité. Ici et là, on remarque quelques pêcheurs tentant leur chance en bordure de la plage. Sans plus. Pourquoi ne pas profiter de la quiétude des lieux pour s’offrir une séance de yoga ou de méditation ? La vue au loin sur le mont Agung sera certainement très inspirante.

Green Bowl Beach

Photo Instagram @globetrottermario

Aller à la Green Bowl Beach est une véritable aventure. Pour arriver à cette plage située au sud de Bali et à l’ouest de la populaire Pandawa Beach, il faut traverser une route cahoteuse en pleine nature puis descendre près de 300 marches escarpées. Coup de cœur pour les surfeurs aguerris, la plage Green Bowl est par-dessus tout reconnue pour sa beauté. Une immense étendue de sable blanc bordée d’eau cristalline. Il faut cependant préciser que la plage est uniquement accessible à marée basse. La plage est encore plus impressionnante avec ses falaises et grottes verdoyantes.

Bias Tugal Beach

Photo Instagram @kkygsbnrny

Située sur la côte est de Bali, Bias Tugal Beach est une magnifique plage isolée, cachée entre les falaises de Padang Bai. C’est par une jolie promenade en forêt que l’on y accède. Une marche d’environ 30 minutes et voilà que la crique d’eau turquoise se dévoile droit devant. Une journée à se prélasser sur une plage de sable soyeux et à s’amuser dans les vagues. Un combo parfait !