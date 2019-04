Les Red Sox se réveillent en troisième

Les Red Sox ont effacé un déficit de quatre points en inscrivant six points en fin de troisième manche, en route vers une victoire convaincante de 9 à 4 face aux Athletics d’Oakland, lundi à Boston.

Xander Bogaerts, avec un double, et Michael Chavis, à l’aide d’un simple, ont tous deux été à l’origine de deux points lors de ce tour au bâton décisif. Chavis a finalement produit trois points et J.D. Martinez deux.

Le partant des Red Sox Eduardo Rodriguez a permis quatre points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en seulement quatre manches et deux tiers sur la butte. Il a malgré tout éventé sept adversaires. La victoire est allée au dossier de Ryan Brasier (1-0).

Les A’s avaient pourtant bien entamé cette rencontre, inscrivant tous leurs points lors de la deuxième manche. Jurickson Profar a ouvert la marque avec un simple de deux points, avant que Josh Phegley et Matt Chapman permettent aux visiteurs d’ajouter deux points au tableau.

Appelé en début de neuvième manche pour fermer les livres, Hector Velazquez n’a réussi qu’un seul retrait avant de remplir les buts. Matt Barnes a ensuite limité les dégâts, en retirant Stephen Piscotty (ballon) et forçant Khris Davis à frapper un roulant.

Ozzie Albies fait la différence pour les Braves

À Atlanta, Ozzie Albies a brisé l’égalité avec un simple productif pour les Braves contre les Padres de San Diego avant de frapper son sixième circuit de la saison dans un gain de 3 à 1.

Mike Soroka (2-1) n’a permis qu’un point, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail.

Du côté de Minneapolis, la longue balle en solo d’Ehire Adrianza a été à l’origine du seul point de la rencontre dans un gain de 1 à 0 des Twins contre les Astros de Houston. Il s’agissait d’un premier circuit cette saison pour lui.

Jake Odorizzi a brillé au monticule, ne concédant que quatre frappes en lieu sûr et une passe gratuites en sept manches, tout en retirant sept frappeurs sur des prises.

Il s’agit d’une quatrième victoire consécutive pour l’équipe du Minnesota.