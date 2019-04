L’Imaginaire poursuit son expansion avec une première boutique dans la région de Montréal

Le détaillant L’Imaginaire poursuit son expansion à travers la province. L’entreprise injecte 2 millions $ pour ouvrir son premier point de vente dans la grande région de Montréal.

La nouvelle boutique d’une superficie de 15 000 pieds carrés installera ses pénates dans les Promenades Saint-Bruno. Située dans l’ancien local de Sears, elle accueillera ses premiers clients à l’automne 2019. Une trentaine d’emplois seront créés.

Photo courtoisie

«Présentement, nous descendons une pente et nous avons le vent dans le dos», indique au Journal le copropriétaire et fondateur, Benoit Doyon, pour parler des projets de croissance de son entreprise.

La direction promet un nouveau magasin «coloré» avec des «décors spectaculaires» à l’image des autres boutiques du groupe. La création de ce point de vente sera réalisée par la firme Perron Design.

Franchises?

Au cours des dernières années, la compagnie familiale de Québec spécialisée, entre autres, dans la vente d’articles de collections, de jeux de société, de casse-têtes et de figurines, a fait plusieurs petits à travers la province. Elle a pris racine à Lévis, à Trois-Rivières et à Sherbrooke en plus d’ouvrir plusieurs boutiques éphémères.

«Nous avons d’autres projets. Nous avons des idées pour Lévis, soit une nouvelle boutique ou peut-être un agrandissement. Cela va dépendre des opportunités», avance M. Doyon. «Nous avons aussi des projets pour Laurier Québec et le centre commercial les Galeries de la Capitale nous fait de l’oeil depuis des années», poursuit-il.

Photo courtoisie

Le patron ajoute qu’il n’écarte pas aujourd’hui la possibilité que la prochaine phase d’expansion se réalise avec l’aide de franchisés.

L’Imaginaire, qui compte 122 travailleurs, a vu le jour en 1986 dans le centre commercial Laurier Québec. Ce magasin qui a été rénové à plusieurs reprises au cours des dernières années occupe aujourd’hui une superficie sur deux étages de 22 000 pieds carrés.