Lisbonne en cinq coups de cœur

À Lisbonne, la mer n’est jamais loin. En moins de 30 minutes, on se retrouve allongé sur la plage, prêt à se baigner. Parmi les stations balnéaires les plus réputées, on retrouve Cascais. On l’adore pour son sable fin et son port de mer animé. On profite également de cette ville côtière en faisant une promenade le long de son littoral jusqu’à rejoindre Boca do Inferno, un immense gouffre où la mer se heurte sur les parois rocheuses. Un paysage aussi sensationnel que grisant !

5. Vivre la vie de château à Sintra