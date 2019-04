Loi sur la protection du consommateur: le Collège Platon mis à l’amende

MONTRÉAL - Le Collège Platon de Montréal a été condamné à payer des amendes de 6514 $ pour avoir violé la Loi sur la protection du consommateur.

L'Office de la protection du consommateur a précisé lundi par communiqué que l’établissement qui se spécialise dans des cours de langue avait plaidé coupable le 2 avril dernier.

Situé sur l’avenue du Parc, le Collège Platon a été épinglé pour avoir utilisé un contrat non conforme, pour avoir omis d'annexer au contrat le formulaire de résiliation qui permet à l'étudiant qui s'inscrit à un cours de connaître et d'exercer son droit d'annuler le contrat, d'avoir perçu un paiement avant le début des cours et de ne pas avoir remboursé dans un délai de 10 jours un consommateur qui avait dûment annulé son contrat. Ces infractions ont été commises en juin et juillet 2014.

L’Office a souligné qu’il s’agit d’une récidive puisque le Collège Platon avait déjà reconnu sa culpabilité pour des infractions semblables en 2013.