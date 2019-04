Marc-Édouard Vlasic envoie une flèche à la LNH

Le défenseur des Sharks Marc-Édouard Vlasic n’est manifestement pas d’accord avec la décision de la LNH d’adresser des excuses aux Golden Knights à la suite d’une pénalité douteuse attribuée lors du match numéro sept de la série de premier tour entre Vegas et San Jose.

Les Sharks ont remporté cette série et affrontent actuellement l’Avalanche au deuxième tour. La formation du Colorado a d’ailleurs créé l’égalité 1-1 dans cette série en l’emportant 4 à 3, dimanche.

Et dans ce match, Vlasic s’est retrouvé impliqué dans une décision discutable des arbitres lors de la deuxième période. En course avec un rival pour provoquer un dégagement refusé, Vlasic a apparemment été battu de vitesse par ce dernier, et le jeu s’est donc poursuivi pour se conclure quelques secondes plus tard par un but de l’Avalanche, inscrit par Tyson Barrie.

Questionné au sujet de cette décision après le match, le Québécois, qui ne semble pas d’accord avec celle-ci, a simplement répondu «je vais rester digne et je vais attendre les excuses de la ligue demain», selon ESPN.

Il a ensuite répété cette réponse lorsque les journalistes ont voulu lui tirer les vers du nez.

C’était certainement de l’humour. Mais la LNH va-t-elle apprécier?