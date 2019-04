Maxime Comtois à la rescousse

Après l’élimination des Voltigeurs de Drummondville, l’attaquant Maxime Comtois prolongera sa saison avec les Gulls de San Diego, dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Les Voltigeurs, qui ont subi l’élimination en six rencontres face aux Mooseheads de Halifax au troisième tour des éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) dimanche, en ont fait l’annonce lundi.

Sélectionné au deuxième tour par les Ducks d’Anaheim lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017, le joueur originaire de Longueuil a entamé la campagne avec les Ducks, totalisant deux buts et sept points en 10 parties.

Il a ensuite été cédé aux Gulls, inscrivant un but en quatre parties, avant de faire ses débuts avec les Voltigeurs. Il a ainsi accumulé 31 filets et 48 points en 25 rencontres à sa dernière année junior, en plus d’ajouter 15 points, dont 11 buts, en 16 matchs éliminatoires.

Les Gulls, qui ont vaincu en quatre parties le Barracuda de San Jose lors d’une série de premier tour au meilleur de cinq matchs, croiseront maintenant le fer avec les Condors de Bakersfield en deuxième ronde.

Comtois avait accepté un contrat de trois ans avec les Ducks au mois de mars 2018.