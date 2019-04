Hydro-Québec: pas de nouveau tarif pour les mineurs de cryptomonnaie

Hydro-Québec ne pourra imposer un nouveau tarif d’électricité plus élevé aux mineurs de cryptomonnaies qui veulent venir s’établir au Québec, a décrété la Régie de l’énergie.

Dans une décision rendue publique lundi midi, la Régie de l’énergie ramène à l’ordre Hydro-Québec qui avait proposé un encan tarifaire et une majoration minimale d’au moins 20 % du tarif actuel en vigueur.

Hydro-Québec avait déposé l’an dernier devant la Régie un appel de propositions pour un bloc de 500 mégawatts (MW) réservés aux mineurs de cryptomonnaies, une technologie qui nécessite des ordinateurs puissants et énergivores.

Bloc de 300 MW

Hydro-Québec devra ainsi réserver un bloc de 300 mégawatts (MW), dont au moins 50 MW aux «petits projets» de 5 MW ou moins, à une nouvelle catégorie de consommateur.

Le tarif sera alors de 3,46 cents le kilowattheure plus le coût de la puissance requise (Tarif LG) et de 5,03 cents le kilowattheure plus le coût de la puissance requise (tarif M).

Pour obtenir ces tarifs, les entreprises devront se qualifier en tenant compte du nombre d’emplois créés, de l'investissement réalisé au Québec et des efforts de récupération de chaleur.

Jusqu’à présent, Hydro-Québec a conclu des ententes avec des clients pour des abonnements pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs totalisant 158 MW, tandis que les réseaux municipaux ont conclu des ententes totalisant 210 MW.

Avec le nouveau bloc de 300 MW, c’est donc un total de 668 MW qui est réservé à cet usage, rappelle la Régie.

La Régie a également fixé à 15 cents le kilowattheure la consommation de la composante énergie pour toute consommation non autorisée dans le cadre de l’octroi du bloc d’énergie de 300 MW.