Ponts en mal d’amour

On ne le rappellera jamais assez, mais selon les données les plus récentes du ministère des Transports (MTQ), les trois quarts des utilisateurs des ponts de Québec et Laporte habitent dans l’ouest de Lévis et travaillent dans l’ouest de Québec. Pour cette grande majorité de gens, il ne sera évidemment pas question de parcourir 80 km de plus matin et soir pour emprunter un troisième lien à l’est.