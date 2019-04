Première édition du Sommet Jeunesse Laval

Le Forum jeunesse Laval présente le tout premier Sommet jeunesse Laval, qui aura lieu au Collège Montmorency le samedi 4 mai prochain. Cet événement rassembleur a pour objectif de renforcer la participation citoyenne et d’offrir une tribune aux jeunes Lavalloises et Lavallois de 15 à 35 ans.

Le Sommet jeunesse Laval permettra aux jeunes de développer leurs connaissances et leurs compétences, ainsi que créer des projets concrets, grâce à différents ateliers, notamment en entrepreneuriat, en leadership et en environnement. Lors de cette journée, plusieurs organismes jeunesse tiendront un kiosque pour exposer leurs services. Au cœur de l’événement, une activité Carte blanche cède la programmation aux jeunes, qui pourront proposer leurs propres ateliers et discussions. La journée culminera avec une Tribune jeunesse, durant laquelle les participantes et participants de la communauté lavalloise présenteront leurs projets, préoccupations, rêves et espoirs pour Laval.

« En lançant le Sommet jeunesse Laval, nous créons un espace de rassemblement et de rencontre pour les jeunes Lavalloises et Lavallois de tous les quartiers et de tous les horizons. Notre intention : dynamiser la jeunesse et décupler son impact et son influence sur le développement du Laval de demain! », de dire Alexandre Warnet, président du Forum jeunesse Laval.

Cet événement est le fruit d’une réflexion entamé par le Forum jeunesse Laval en 2018 et ses partenaires jeunesse lavallois. Cet événement a lieu grâce aux Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Il est encore possible de s’inscrire au Sommet jeunesse Laval en visitant le www.forumjeunesselaval.org/sommetjeunesselaval. On y retrouve également la programmation détaillée de l’événement.

Le Forum jeunesse Laval est un organisme à but non lucratif indépendant et non partisan qui a pour mission d’encourager la participation citoyenne des jeunes de 15 à 35 ans. Travaillant de concert avec les acteurs jeunesse du territoire, le Forum jeunesse Laval représente la jeunesse de Laval auprès des institutions et des décideurs.​

La vision du Forum jeunesse Laval est celle d’une jeunesse qui participe activement à créer une communauté lavalloise inclusive, dynamique, innovatrice et à laquelle ils-elles sont fièr-e-s d’appartenir. Au cœur d’un écosystème jeunesse fort, le Forum jeunesse Laval est la référence en participation citoyenne des jeunes de Laval.