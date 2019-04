Sainte-Marthe-sur-le-Lac: «Il faut secourir les animaux le plus rapidement possible», dit une vétérinaire

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) dit qu’il faut le plus rapidement possible secourir les animaux de compagnie laissés derrière lors de l’évacuation massive de samedi soir à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le, car leur santé est à risque.

Caroline Kilsdonk comprend que la priorité va aux humains, mais fait valoir que les autorités doivent agir, afin de les récupérer au cours des prochaines heures. C’est «essentiel», dit-elle. Déjà, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a informé ses citoyens que la récupération des animaux était en cours.

«Il y a des risques pour leur santé, puisque certains n’ont pas accès à de l’eau propre et potable et qu’ils s’abreuvent dans une eau contaminée. Il y a aussi beaucoup d’humidité [dans les résidences]. Les animaux peuvent contracter une infection du système digestif et une infection cutanée», explique la vétérinaire Kilsdonk.

Stress

Les animaux de compagnie petits et grands, à poil ou à plume laissés seuls et dans un environnement qu’ils ne reconnaissent plus peuvent aussi vivre du stress. «Les chats ont une tolérance plus grande à demeurer seuls, sans la présence d’un humain», ajoute toutefois la présidente de l’OMVQ.

«Pour les animaux en général, un degré de stress élevé peut générer une hausse des comportements agressifs. Il faut être prudent quand on va récupérer et secourir ces animaux-là», met en garde la Dre Kilsdonk.

Autant les animaux de compagnie vivent du stress autant leurs propriétaires sont aussi inquiets pour leur sort de leur bête. «Le lien qu’ils ont avec leurs animaux en plus d’être évacués, c’est un facteur qui s’ajoute aux stress des gens», précise la présidente de l’OMVQ.

Pour certains résidents, qui risquent de tout perdre, retrouver leur animal de compagnie sera certainement une source de réconfort.